कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, पायलट पर सस्पेंस होगा खत्म या निर्वाचन से पहले तक गहलोत ही चलाएंगे सरकार!

आज का दिन न केवल राजस्थान कांग्रेस बल्कि कांग्रेस की राजनीति के लिए भी अहम होने जा रहा है. राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी जहां पार्टी दिग्गज मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन मौजूद होंगे. सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जमावड़ा आलाकमान के मैसेज पास करने के लिए है या फिर कहानी कुछ और है! कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने ट्वीट के जरिए बैठक की बात कही है.

राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का समय नहीं, सोनिया, राहुल से करेंगे रिक्वेस्टः प्रताप सिंह खाचरियावास

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सीएम अशोक गहलोत 28 सितंबर को नामांकन करेंगे. इसके साथ ही राजस्थान में नए सीएम को लेकर जारी सियासी चर्चाओं के बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह समय राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का नहीं है. हम सभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट करेंगे कि राजस्थान नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाहता.

पायलट की हो सकती है ताजपोशी, आलाकमान को प्रस्ताव भेजने की तैयारी, 28 को शपथ की संभावना

मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं. इस बैठक में सूबे के अगले सीएम के साथ ही अन्य कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है. जिसमें कांग्रेस नेता अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे.

2 बार नहीं साल में चार बार आती है नवरात्रि, पूजन से होती है मंत्र सिद्धि

शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. साल में चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा दो गुप्त नवरात्र भी होते हैं. इन चार नवरात्रों का अपना अलग महत्व होता है. क्या हैं ये और कितने अलग हैं ये आइए पंडित जी जुबानी जानते हैं.

बदलाव की बयार के बीच आसान नहीं पायलट की मंजिल! हाड़ौती से विधायक-मंत्री साथ नहीं

कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, गहलोत और पायलट चर्चा के केन्द्र में हैं. अब संभागवार दोनों की ताकत को मापने का दौर चल निकला है. किसमें कितना दम है इसे आंका जाने लगा है. हाड़ौती की बात करें तो यहां के 7 विधायक सीएम गहलोत के प्रति समर्पित दिखते हैं. सवाल यही है क्या बदलते समय में हाड़ौती के ये 7 पायलट को संबल देंगे!

अलवर में प्याज ने किसानों को बनाया कर्जदार, 2500 हेक्टेयर कम हुई प्याज की बुआई

अलवर में इस साल सामान्य से कम बारिश हुई. जिसकी वजह से किसानों ने पिछले साल की तुलना में इस साल प्याज की बुआई कम की (Onion Sowing Reduced) है. इसका मुख्य कारण वो बीमारी है जो फसल को बर्बाद कर देती है.

चिकित्सा मंत्री का बयान: 19 अक्टूबर से पहले कोई नया सीएम नहीं, सीएम के लिए अन्य किसी नाम पर चर्चा नहीं

राजस्‍थान में नए सीएम को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. इस बीच चिकित्‍सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दे‍ते हुए कहा है कि 19 अक्टूबर से पहले प्रदेश में कोई नया सीएम नहीं (Parsadi Lal Meena on new Rajasthan CM) आएगा. उन्‍होंने कहा कि गहलोत के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बनने के बाद ही कोई नाम सामने आएगा.

Meena MLA target Pilot: रामनारायण मीणा का पायलट पर निशाना, पहली बार के MLA की जगह अनुभवी संभालें राज्य

राजस्थान में इन दिनों सियासी हलचल तेज हो गई है. अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के प्रदेश में नया सीएम कौन होगा इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण मीणा ने ईटीवी से खास बातचीत में पायलट पर (Ramnarayan Meena target Sachin Pilot) निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहली बार के विधायक के स्थान पर किसी अनुभवी को सीएम का पद संभालना चाहिए.

माकपा विधायक महिया का बड़ा बयान, हम कांग्रेस के साथ हैं...गहलोत हों या पायलट फर्क नहीं पड़ता

राजस्थान में राजनीतिक हलचल इन दिनों तेज हो गई है. अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने के बाद नए सीएम को लेकर चर्चा तेज है. इस बीच माकपा विधायक गिरधारी लाल महिया (Mahiya big statement on Rajasthan politics) ने कहा कि हमारी नीति भाजपा के खिलाफ है. हम कांग्रेस के साथ हैं, गहलोत हों या पायलट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.

नए सीएम को लेकर सियासी हलचल के बीच भरतपुर संभाग पर नजर, किसका बढ़ेगा कद...कौन होगा कमजोर?

सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करने जानकारी सामने आने के बीच नए सीएम को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. नए सीएम के लिए सचिन पायलट का नाम भी चर्चा में (Sachin Pilot name for new CM) है. अगर ऐसा होता है, तो पूर्वी राजस्‍थान के कई विधायकों का कद बढ़ सकता है. वहीं कुछ विधायकों की स्थिति कमजोर पड़ सकती है. इस रिपोर्ट में जानिए इस क्षेत्र का विश्‍लेषण...