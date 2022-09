जयपुर. प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर हर किसी के मन में सवाल है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र भरने के साथ ही राजस्थान में नए सीएम को लेकर चर्चा तेज हो गई है लेकिन इस मामले में कांग्रेस विधायक कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं. जबकि निर्दलीय और कांग्रेस को समर्थन देने वाले अन्य दलों के विधायक खुलकर अपनी बात रख रहे.

माकपा विधायक गिरधारी लाल महिया (Girdhari lal Mahiya statement regarding new cm) ने आज कहा कि उन्हें चेहरे से नहीं नीति से मतलब है. उन्होंने कहा कि माकपा हमेशा बीजेपी के (CPIM MLA Mahiya on BJP) खिलाफ खड़ी रहने वाली पार्टी के साथ रही है. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही जनता से जुड़े नेता हैं. ऐसे में आलाकमान जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगा वे उसको समर्थन देंगे, लेकिन गिरधारी लाल महिया (Mahiya big statement on Rajasthan politics) ने यह भी कह दिया कि वैसे तो सचिन पायलट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं लेकिन अगर गहलोत और पायलट की लड़ाई में कोई और मुख्यमंत्री बनता है चाहे वह सीपी जोशी हों या कोई और तो वे उनके भी साथ हैं.

माकपा विधायक महिया का बड़ा बयान

उन्होंने कहा कि वर्तमान में अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, अब राजस्थान के बारे में जो घटनाक्रम चल रहा है, उस पर कांग्रेस का हाल उनके आलाकमान या नेता या विधायक ही बता सकते हैं. हम तो केवल यह कह सकते हैं कि हम भाजपा के साथ नहीं है. सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारी लड़ाई है और उसमें जो हमारा साथ देंगे हम उनके साथ हैं. हम कभी भाजपा के साथ नहीं मिल सकते.

वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है, यह तो कांग्रेस की पार्टी के एमएलए या पदाधिकारी ही दे सकते हैं हम तो केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही पसंद करते हैं. हमने वर्तमान में भी कांग्रेस को समर्थन दिया है. अब कांग्रेस का अंदरूनी मामला तो वही जानते हैं. कम्युनिस्ट पार्टी का बस इतना कहना है कि भाजपा की अगर कोई संभावना बनती है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में विकल्प के रूप में तो कई नेता आ सकते हैं, सीनियर नेता भी हैं लेकिन जो घटनाक्रम मीडिया में चल रहा है उसमें सचिन पायलट का नाम ही सीधे तौर पर चल रहा है. उसमें सीपी जोशी का भी नाम आ रहा है. आगे क्या होगा पता नहीं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी तो कांग्रेस के साथ रहेगी.