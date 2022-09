Cheetahs From Namibia: नामीबिया के चीते अब नहीं करेंगे जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड!

भारत में लंबे समय बाद चीतों की वापसी हो रही है. अफ्रीका के नामीबिया से आठ चीते कार्गो विमान से लाए जा रहे हैं (Cheetahs from Namibia To India). चीतों को अफ्रिका से जयपुर एयरपोर्ट पर लाकर हेलीकॉप्टर से कुनो पालपुर ले जाने की तैयारी भी गई. इस बीच खबर आ रही है कि राजस्थान को चीतों के दर्शन सुलभ नहीं होंगे!

Pharmacy Fake Degree Row: राजस्थान फार्मासिस्ट भर्तियों में फर्जी डिग्री के मामलों में उत्तरप्रदेश अव्वल

राजस्थान फार्मेसी कौंसिल जल्द ही तकरीबन 2 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है. इसके साथ ही कई अंदेशों ने भी घेर लिया है. अंदेशा इन पदों के लिए आवेदन करने वालों की फर्जी डिग्रियों का (Rajasthan Pharmacy Council big Claim). अब तक जो जांच चली है उसके हिसाब से कौंसिल का कहना है कि सबसे ज्यादा फर्जी डिप्लोमा या डिग्री धारकों का यूपी से ही नाता रहा है. नियमों में ढील की वजह से इन पर नकेल नहीं लग पा रही है.

World Ozone Day 2022: 'ओजोन परत संरक्षण के लिए आम व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी'

अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है. यह दिन खासतौर पर सभी देशों को हमारी ओजोन लेयर को बचाने के लिए ध्यान खींचने के लिए मनाया जाता है. इस दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया जाता है. ओजोन, ग्रह के लिए एक प्रकार की ढाल की तरह काम करती है, जो इकोलॉजी को बचाने का काम करती है. हर साल एक नई थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस (World Ozone Day 2022) मनाया जाता है. इस साल की थीम 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' @35 : यानी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना (Montreal Protocol@35: global cooperation protecting life on earth) रखी गई है.

Mali Samaj On Street: 12 परसेन्ट आरक्षण पर अड़ा माली समाज, गुरुवार रात दिल्ली अजमेर हाइवे किया जाम

12% आरक्षण की मांग को लेकर माली समाज ने दिल्ली अजमेर हाईवे गुरुवार रात जाम कर दिया (Mali samaj Jams Ajmer Highway). पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया. बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष सहित 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया.

राज्य उपभोक्ता आयोग का आदेश, सुब्रत रॉय सहित अन्य निदेशकों पर वारंट तामील के लिए बनाएं स्पेशल टीम

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा इंडिया प्रा. लि. के खिलाफ लंबित मामलों में कंपनी के निदेशकों (State Consumer Commission Order) सहित सीईओ सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील नहीं होने पर गृह सचिव और पुलिस आयुक्त को अर्द्ध शासकीय पत्र जारी किया है. आयोग ने दोनों अधिकारियों को कहा है कि वे इनके खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील सख्ती (State Consumer Commission on Subrata Roy) से कराएं.

Lumpy in Rajasthan: गोवंश को बचाने के लिए जनमानस ने उठाया बीड़ा, 15 मिनट में तैयार किए 15000 आयुर्वेदिक लड्डू

गायों में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए उदयपुर के निजी संस्थान भी आगे आ (15000 Laddu in 15 minutes in Udaipur) रहे हैं. इसी क्रम में गुरुवार को शहर में 15 मिनट में 15000 आयुर्वेदिक औषधि लड्डू तैयार किए गए.

कोटा में युवक ने थाने में किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस कार्यप्रणाली से नाखुश होकर उठाया कदम...जयपुर में उपचार जारी

नयापुरा थाना इलाके में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाखुश युवक ने थाना परिसर में खुद पर पेट्रोल डालकर (Youth set himself on fire in the police station) आत्मदाह का प्रयास किया. मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक पर कंबल और दरी डालकर उसे बचाते हुए एमबीएम अस्पताल पहुंचाया है. जहां उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है.

टूटी गर्दन, हाथ-पैर लटके हुए...कफन हटाया तो खुला राज...पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

जयपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी समेत (Jaipur Murder Case) उसके ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया है. यहां जानिए पूरा माजरा...

New Orchid in Rajasthan : फुलवारी अभयारण्य में पहली बार दिखा नया ऑर्किड...

जैव विविधता वाला मेवाड़-वागड़ एक बार फिर से सुर्खियों में है. इस बार फुलवारी अभयारण्य ( New Orchid in Rajasthan) अनोखी प्रजाति के दुर्लभ ऑर्किड का गवाह बना है. यहां जानिए पूरी कहानी...

राजधानी में माली समाज की महारैली, आरक्षण की मांग पर गहलोत सरकार को अल्टीमेटम

माली सैनी समाज की 12 फीसदी आरक्षण (Mali society demand 12 percent reservation) की मांग तेज जो गई है. गुरुवार को राजधानी जयपुर में विद्याधर नगर में बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए. समाज ने गहलोत सरकार को चेताया कि उनकी आरक्षण समेत 11 सूत्री मांगों को पूरा नही किया गया तो उग्र आंदोलन होगा.