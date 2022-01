जयपुर. अलवर मूक बधिर बालिका दरिंदगी मामले में चल रही सियासत के बीच भीलवाड़ा में भी मूक बधिर युवती के साथ गैंगरेप के मामले (Gang Rape With Deaf Girl in Bhilwara) ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है. घटना की जानकारी सामने आने के साथ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने मामले में संज्ञान लिया (Sangeeta Beniwal on Gang Rape With Deaf Girl in Bhilwara) है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक से मांगी गई है.

पढ़ें: भीलवाड़ा में मानवता शर्मसार: मूक-बधिर युवती से गैंगरेप

बेनीवाल ने कहा कि निर्देश दिए गए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए. उन्होंने बताया कि पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है. अधिकारियों से और संबंधित डॉक्टरों से युवती की हालत के बारे में जानकारी ली है. डॉक्टरों को निर्देश दिए कि वह युवती के उपचार में किस तरीके को कोताही नहीं बरतें. जिस तरह से विमंदित युवती के साथ में गैंगरेप की घटना सामने आई है इसने समाज की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले में उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है.

बाल आयोग ने लिया संज्ञान

पढ़ें- भीलवाड़ा में मूक बधिर युवती से गैंगरेप मामले में भड़की BJP और RLP, कहा- शर्मसार हो रहा राजस्थान, सरकार है दोषी

बता दें कि भीलवाड़ा में एक 18 वर्षीय मूक बधिर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला (Gang Rape With Deaf Girl in Bhilwara) सामने आया है. युवती की तबीयत खराब होने पर उसके परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां पता चला कि वह 2 महीने की गर्भवती है क्योंकि युवती मूक बधिर है, इसलिए अपने ऊपर आपबीती नहीं समझा पाई. लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो सामने आया की जब उसके मां-बाप बाहर काम पर गए थे तब कुछ नकाबपोश लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. जिसकी जानकारी उसने तब अपनी बुआ को भी दी लेकिन वो समझ नहीं पाई.

अलवर पीड़िता से की मुलाकात: संगीता बेनीवाल मंगलवार सुबह जेके लोन अस्पताल पहुंच कर अलवर की पीड़िता से मुलाकात की. उसके हालात के बारे में डॉक्टर से भी बात की है. बेनीवाल ने बताया कि बच्ची के हालात में सुधार है और अब वो चल फिर रही है.