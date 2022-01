जयपुर. अलवर मूक बधिर बालिका दरिंदगी मामले में चल रही सियासत के बीच भीलवाड़ा में भी मूक बधिर युवती के साथ गैंगरेप के मामले (Gang Rape With Deaf Girl in Bhilwara) ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है. इस मामले में भाजपा और आरएलपी ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर जुबानी हमला बोला है. भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर (Madan Dilawar targets gehlot Government) ने इस प्रकार की घटनाओं के लिए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को दोषी माना तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल (RLP on gang rape in bhilwara) ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से राजस्थान शर्मसार हो रहा है.

मदन दिलावर ने साधा निशाना: भीलवाड़ा की घटना को लेकर मदन दिलावर (Madan Dilawar targets gehlot Government) ने कहा कि यह केवल एक घटना नहीं बल्कि बारां और मलाना डूंगर में भी इस प्रकार की घटना हुई जो शर्मसार करने वाली है. दिलावर के अनुसार इसके लिए गहलोत सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों दोषी हैं. दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में थोड़ी सी भी शर्म है तो इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वे प्रदेश की मां-बहनों की अस्मत बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं.

पढ़ें: भीलवाड़ा में मानवता शर्मसार: मूक-बधिर युवती से गैंगरेप

बेनीवाल ने सरकार पर लगाया आरोप: आरएलपी सांसद और संयोजक हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में (RLP on gang rape in bhilwara) मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे तुरंत संज्ञान लेकर आरोपियों को गिरफ्तार करवाए. बेनीवाल ने देर रात एक ट्वीट के जरिए इस प्रकार की घटनाओं को राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटनाएं बताया और यह भी कहा कि यह अत्यंत ही चिंतनीय है कि लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं. बेनीवाल ने बताया कि आरएलपी का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले में भीलवाड़ा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिला है और मुख्यमंत्री से भी यही मांग है कि मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए.

पढ़ें: शर्मसार! अश्लील वीडियो बनाकर युवक करता रहा देहशोषण, जिसके पास वीडियो पहुंचा उसने मांगी इज्जत

बता दें कि भीलवाड़ा में एक 18 वर्षीय मूक बधिर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला (Gang Rape With Deaf Girl in Bhilwara) सामने आया है. युवती की तबीयत खराब होने पर उसके परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां पता चला कि वह 2 महीने की गर्भवती है क्योंकि युवती मूक बधिर है, इसलिए अपने ऊपर आपबीती नहीं समझा पाई. लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो सामने आया की जब उसके मां-बाप बाहर काम पर गए थे तब कुछ नकाबपोश लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. जिसकी जानकारी उसने तब अपनी बुआ को भी दी लेकिन वो समझ नहीं पाई.