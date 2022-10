जयपुर. राजधानी के सांगानेर थाना इलाके में शनिवार रात बदमाशों ने बाइक सवार (Loot in Jaipur) दो युवकों को रोककर, उसके साथ पिस्टल की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया. घटना को लेकर रघु विहार जगतपुरा निवासी अशोक शर्मा ने शनिवार देर रात सांगानेर थाने में मामला दर्ज करवाया है. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

प्रकरण की जांच कर रहे जांच अधिकारी हीरालाल ने बताया कि परिवादी अशोक अपने दोस्त के साथ (Loot With Youths on Pistol Point in Jaipur) प्रभुदयाल मार्ग चौराहा की सर्विस लेन से जा रहा था. तभी अचानक एक लड़के ने सामने से आकर बाइक रुकवाई. इसके बाद पीछे से दो और युवक बाइक से आए. उन्होंने परिवादी व उसके दोस्त से वॉलेट देने के लिए कहा. इस पर उन्होंने वॉलेट नहीं होने की बात कही.

इसके बाद बदमाश ने परिवादी की कनपटी पर पिस्टल लगा दी और परिवादी व उसके दोस्त का मोबाइल (Two Youths assaulted and looted in Jaipur) छीन लिया. इसके बाद बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की और उन्हें बाइक से नीचे गिरा दिया. इसके बाद बदमाश मोबाइल और बाइक लूट कर मौके से फरार हो गए. इसके बाद राहगीरों से मदद मांग कर दोनों पुलिस थाने पहुंचे और आपबीती सुनाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर बदमाशों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है.