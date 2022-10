जयपुर. राजधानी के विधायकपुरी थाना इलाके में बुधवार शाम एक बैंक के इंश्योरेंस ब्रांच की महिला मैनेजर को उसकी कार में बंधक बना लूट का प्रयास करने वाले बदमाश को (Miscreant tried to rob woman) पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया. आरोपी एक स्कूल की बस में कंडक्टर का काम किया करता है और कर्जा हो जाने के चलते उसने लूट की वारदात (Loot from female bank manager) को अंजाम देने की प्लानिंग की.

हालांकि बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें शहर में हुई अन्य लूट और चोरी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है. डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने बताया कि बुधवार शाम तकरीबन 6 बजे एक बैंक की महिला मैनेजर पूर्वी सिंह ऑफिस का काम खत्म कर घर जाने के लिए जैसे ही अपने कार में बैठी वैसे ही एक बदमाश पीछे का गेट खोल उसकी कार में घुस गया और पूर्वी का गला दबा सीट बेल्ट से उसके हाथ बांध दिए.

इसके बाद बदमाश ने पूर्वी से पैसे मांगे जिस पर पूर्वी ने पैसे नहीं होने की बात कही, तो बदमाश ने ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने के लिए कहा. इस पर पूर्वी ने अपने पिता से राशि मंगाने की बात कहीं और जैसे ही बदमाश ने पूर्वी के हाथ खोलें वैसे ही पूर्वी गेट खोलकर कार से बाहर निकल मदद के लिए चिल्लाने लगी. इस दौरान बदमाश मौके से फरार हो गया.

इसके संबंध में बैंक मैनेजर ने बुधवार देर रात विधायकपुरी थाने में मामला दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची और वहां आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और मुखबिर तंत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार देर मुकुल मेघवंशी (22) को गिरफ्तार किया.आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह डीपीएस स्कूल भांकरोटा की बस में कंडक्टर है और कर्जा हो जाने के चलते ही उसने महिला को बंधक बना मारपीट कर लूट का प्रयास किया. फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.