जयपुर. राजधानी के संजय सर्किल इलाके में लोडिंग टेम्पो ने एक बाइक सवार पुलिसकर्मी को कुचल दिया था. हेड कांस्टेबल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां शनिवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द करते (head constable died in Road Accident In Jaipur ) हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार हादसा जनाना अस्पताल के पास 7 जून की रात 12 बजे के आसपास हुआ था. ट्रैफिक पुलिस का हैडकांस्टेबल अर्जुन लाल ड्यूटी से फ्री होकर बाइक से घर श्रीराम नगर झोटवाड़ा लौट रहा था. इस बीच रास्ते में एक लोडिंग ऑटो टेम्पो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो ( Traffic head constable died in Road Accident ) गया.

राहगीरों ने जब मामले की सूचना पुलिस को दी तब पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया. वहीं शनिवार को इलाज के दौरान अर्जुन की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. इस मामले को लेकर मृतक के भाई तारा प्रकाश गुर्जर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. मृतक के भाई की ओर से रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश कर (head constable died In Road Accident In Jaipur) रही है.