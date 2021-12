जयपुर. पिछले 7 दिनों से यूपी के लखनऊ स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय (UP Congress) के बाहर धरना दे रहे राजस्थान के बेरोजगारों को आखिरकार प्रदेश की गहलोत सरकार (Gehlot Government) की ओर से वार्ता के लिए न्यौता मिला है. शनिवार को 4:00 बजे मुख्यमंत्री के अधिकारियों से वार्ता होने के बाद मुख्यमंत्री से भी वार्ता होने की संभावना है. वार्ता में शामिल होने के लिए उपेन यादव यूपी से निकल गए (Upen Yadav left from UP) हैं.

राजस्थान में सुनवाई नहीं होने के बाद राजस्थान के बेरोजगार 7 दिन पहले यूपी (Unemployed of Rajasthan in UP) पहुंचे और लगातार लखनऊ स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं.

आखिरकार बेरोजगारों को मिला सरकार से वार्ता का न्योता

दूसरी ओर जयपुर के शहीद स्मारक (Protest at Saheed Smarak of Jaipur) पर भी 51 दिन से बेरोजगारों का धरना जारी है. लगातार आंदोलन के चलते आखिरकार बेरोजगारों को सरकार की ओर से वार्ता का न्योता मिला है और शनिवार को 4:00 बजे शासन सचिवालय में पहले मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ वार्ता होगी.

इसके बाद मुख्यमंत्री से भी वार्ता होने की संभावना है. वार्ता कराने में राजस्थान बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ का अहम रोल रहा है. उनकी मध्यस्था से यह वार्ता हो रही है. शासन सचिवालय में होने वाली वार्ता में उपेन यादव भी शामिल होंगे और उनके नेतृत्व में ही 7 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा.

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा है कि यदि सरकार हमारी सभी मांगें जल्द पूरा कर हमें न्याय देती है तो हम यूपी में चल रहा अपना आंदोलन स्थगित कर वापस लौट जाएंगे. यदि सरकार बेरोजगारों की मांगों को नहीं मानती है और वार्ता के बाद धोखा करती है तो फिर से उत्तर प्रदेश कूच करेंगे.