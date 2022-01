जयपुर. नव वर्ष पर पिंक सिटी पर्यटकों से गुलजार (Tourist In Jaipur) रहा. राजधानी के पर्यटन स्थलों पर शनिवार को सैलानियों की खासी भीड़ देखने को मिली. सबसे ज्यादा सैलानी पर्यटन नगरी आमेर पहुंचे. आमेर किले पर सुबह से ही पर्यटकों का आना शुरू हो गया था. आमेर में नए साल पर करीब 10,000 पर्यटक भ्रमण करने पहुंचे. आमेर किले के साथ ही नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर चिड़ियाघर, झालाना लेपर्ड सफारी समेत तमाम पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का हुजूम उमड़ा. देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक नववर्ष मनाने के लिए जयपुर पहुंचे हुए हैं.



नए साल पर एंजॉय करने के लिए काफी तादाद में सैलानी पर्यटक स्थलों (Crowd in Tourist places of Jaipur on New Year) पर पहुंचे. नए साल को लेकर सैलानियों में खासा उत्साह देखने को मिला. पर्यटक एक-दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए. नए वर्ष में देश के लिए खुशहाली की कामना की. शानदार पलों को पर्यटक अपने कैमरों में कैद करते नजर आए. सैलानियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए. आमेर रोड पर सुबह से ही पर्यटक वाहनों का जाम लगा रहा. वाहन रेंग रेंगकर चलते हुए नजर आए.

Tourist In Jaipur

पढ़ें. New Year Celebration In Jaipur : विशेष और जरूरतमंद बच्चों के साथ कुछ ऐसे मनाया नया साल

ज्यादातर सैलानी अपने परिवार के साथ नए साल पर जयपुर पहुंचे हैं. जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर लोग एंजॉय करते नजर आए. सैलानियों ने आमेर महल समेत तमाम पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद किया. नए साल पर होटल्स में भी बुकिंग फुल है. पर्यटक स्थलों के अलावा जयपुर के रेस्टोरेंट्स भी फुल रहे. जयपुर के बाजारों में भी खरीदारी के लिए पर्यटकों की भीड़ रही.

जयपुर के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों पर विजिट करने पहुंचे सैलानियों ने यहां की कला और संस्कृति की जमकर तारीफ की. पर्यटकों ने कहा कि जयपुर में किले, कला और संस्कृति के साथ इतिहास को संजोए रखा हुआ है. प्राचीन स्मारकों के इतिहास को जानकर पर्यटक बेहद रोमांचित हुए. जयपुर शहर में पुराने किले और पहाड़ों पर हरियाली देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए.

Tourist In Jaipur

पढ़ें. New Year Celebration: नए साल पर पर्यटकों से गुलजार रही झीलों की नगरी, बोटिंग का उठाया लुत्फ...दर्शन के लिए मंदिरों में भी रही उमड़ी भीड़

नववर्ष की शुरुआत और सेलिब्रेशन के लिए दिसंबर लास्ट वीक से ही पर्यटकों की आवाजाही तेज हो गई थी. इन दिनों सबसे ज्यादा पर्यटक आमेर महल पहुंच रहे हैं. हमें में वाहनों की पार्किंग भी फुल हो रही है. पर्यटन स्थलों पर विभाग की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है. सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करवाई जा रही है. मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है.

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पर्यटकों से गुलजार

नए साल पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी पर्यटकों से गुलजार होता हुआ नजर आया. काफी संख्या में पर्यटक नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भ्रमण करने पहुंचे. वन्यजीवों की अठखेलियां और प्राकृतिक जगह ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया. वन्यजीवों के रहन-सहन और खान-पान संबंधी जानकारियां भी पर्यटक को जानने को मिली. पर्यटकों ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों की अठखेलियों को अपने कैमरों में कैद किया. खुले में घूमते हुए टाइगर, लॉयन, भालू और पैंथर समेत अन्य वन्यजीवों को देखकर पर्यटक गदगद हुए.