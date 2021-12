जयपुर. राजधानी के प्रताप नगर थाना इलाके में जबरन घर में घुस एक 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला (Gang Rape Case In Jaipur) सामने आया है. वारदात को लेकर 19 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस में मोहसिन खान, अमजद और फिरोज के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है.

मारपीट और जान से मारने की धमकी

शिकायत में पीड़िता ने बताया कि नवंबर में जब वह घर पर अकेली थी तो आरोपीयों ने जबरन घर में घुसकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया. जब पीड़िता ने विरोध किया तो उन्होंने पीड़िता के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी (Threats to kill Case) देकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

आरोपियों ने वारदात के बारे में किसी को भी बताने पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जिसके चलते पीड़िता ने वारदात के बारे में परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं बताया. वहीं वारदात के बाद से पीड़िता गुमसुम और घबराई हुई रहने लगी. पीड़िता के व्यवहार में आए परिवर्तन के चलते जब परिवार की महिलाओं ने उससे प्यार से पूछा तब पीड़िता ने उन्हें आपबीती बताई. उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई. फिलहाल, पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू कर दिया है.

55 वर्षीय वृद्ध 11 महीने से कर रहा 30 वर्षीय युवती से अश्लीलता

राजधानी के चित्रकूट थाना इलाके में एक 55 वर्षीय वृद्ध द्वारा 30 वर्षीय युवती को ब्लैकमेल (Blackmail Case In Jaipur) और 11 महीने से अश्लील हरकतें (Pornography Case In Jaipur) करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में 30 वर्षीय पीड़िता ने राजेश भाटिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायत में बताया कि जनवरी में जब पीड़िता घर पर अकेली थी तो आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया.

पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने अपने मोबाइल पर पीड़िता को एक वीडियो दिखाया जो आरोपी ने चोरी-छिपे बनाया था. फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी (Threats To Go Viral On Social Media) देकर लगातार 11 महीने तक पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की. गत दिनों पूर्व जब आरोपी ने अश्लीलता की तमाम हदें पार कर दी तब जाकर पीड़िता ने अपने परिवार के सदस्यों को आपबीती बताई. उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई. फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 509 और आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है.