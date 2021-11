जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर कोरोना मामले (corona cases increase in rajasthan) बढ़ने शुरू हो गए हैं. राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं. स्कूल में भी कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है. प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने आम लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है. सरकार की ओर से सैंपलिंग कम किए जाने से भी लोग चिंतित नजर आ रहे हैं.

उद्यमी अमित वाजपेयी ने कहा कि कोरोना की पहली लहर (corona first wave) में तो हमने काफी सावधानियां बरती, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर (corona second wave) में लोग लापरवाह हो गए और उसका खामियाजा हम सभी को उठाना पड़ा था. कोरोना संक्रमण से बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई. अब वहीं गलती हम फिर दोहरा रहे हैं. भारी संख्या में लोग शादियों, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और बिना किसी प्रिक्योर्शन के लोग इधर-उधर जा रहे हैं. यहीं लापरवाही हमारे लिए घातक बनती जा रही है.

पढ़ें. दुबई जाने वाले 40 यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट फर्जी

साउथ अफ्रीका में जो कोरोना का नया वेरिएंट (new variant of corona in south africa) आया है. इसके बारे में सुनने में आया है कि नया वेटिएंट चार गुना तेजी से संक्रमण फैलाने की क्षमता है. उसके लिए हमें ज्यादा सतर्कता बरतें की जरूरत है. वाजपेयी ने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि टेस्टिंग को रेगुलर किया जाए, अलग-अलग जगह पर सैंपलिंग बढ़ाई जाए. राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) को लापरवाहों पर सख्ती भी शुरू करनी चाहिए. तब ही हम कोविड-19 की तीसरी लहर (covid-19 third wave) से बच पाएंगे.

फोर्टी महिला विंग की सचिव डॉ. सुनीता वालिया ने कहा कि पिछले 3 महीनों में हमने देखा कि नवरात्रि, पॉलिटिकल हलचल और शादियां में लोगों का सैलाब उमड़ा. हमनें देखा है कि सामाजिक आयोजनों में लोग किस तरह से बिना किसी सावधानी के लगातार बाहर निकल रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सरकार ने टेस्टिंग भी कम कर दी है, जिसके चलते संक्रमण का खतरा बढ़ गया है.

मौसम बदलने की वजह से भी लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है. लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हो रही है. ऐसे में समझ पाना मुश्किल है कि तबीयत खराब होने के कारण क्या हैं. पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. राजस्थान के स्कूलों में भी बच्चे पॉजिटिव (Corona In Rajasthan Schools) आ रहे हैं, यह बड़ी चिंता का विषय है. इसके चलते जरूरी है कि सरकार को तुरंत सैंपलिंग(corona sampling in rajasthan) बढ़ानी चाहिए. जिससे स्पष्ट हो सके की जो लोग बीमार हो रहे हैं. वह वायरल की वजह से है या कोरोना की वजह से है.

पढ़ें. कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रॉन की खोज कैसे हुई, अब तक उपलब्ध जानकारी

सुनीता वालिया ने कहा कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया स्ट्रेन है. वह नॉरमल फ्लू सिमटन्स भी नहीं आने दे रहा, यूके, ब्रिटेन और जर्मनी में जो स्ट्रेन है उसमें भी यही देखने को मिला रहे है और वह स्ट्रेन बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है. नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि सिर्फ 3 दिनों में वह डायरेक्ट लंग्स पर अटैक कर रहा है. उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी पर सरकार को सख्ती करनी होगी, नया स्ट्रेन हमारे देश और राज्य में प्रवेश नहीं करें, इसको लेकर सरकार को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. सरकार को खासतौर पर सैंपलिंग को बढ़ाना चाहिए जो कि पिछले दिनों में काफी कम हो गई हैं.

मॉडल लीना शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम काफी रिलैक्स फील कर रहे थे, लेकिन जब से कोरोना के नए वेरियंट्स के बारे में बात सामने आई है तब से चिंता और बढ़ गई है. पहले लगातार सतर्कता बरती जा रही थी, लेकिन अगर आप अब देखे तो धीरे-धीरे सरकार ने जो पाबंदियां हटाई हैं उसके बाद से लोग लापरवाह हो गए है. लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं. लोगों ने सेनीटाइजर का उपयोग भी बंद कर दिया है.

पढ़ें. Corona Cases in School: स्कूलों में कोरोना के मामले बढ़ने से अभिभावक चिंतित, शिक्षा मंत्री BD Kalla से की मुलाकात

ऐसे समय पर सरकार ने स्कूल भी खोल दिए जिसके कारण स्कूलों में कोरोना के केस सामने आएं हैं. यह मामले ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं. हम यही कहेंगे की सरकार को सख्ती बरतना शुरू कर देना चाहिए और साथ ही सैंपलिंग को बढ़ाना चाहिए. लीना ने कहा कि वर्तमान में सिर्फ 15000 के आसपास सैंपलिंग हो रही है. सरकार सैंपलिंग का काम तेज करें ताकि लोगों को जो वायरल और सर्दी जुखाम हो रहा है वो नॉर्मल है या फिर कोरोना की वजह से है.

उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आए उससे पहले ही हमें पूरी तैयारी के साथ सावधानी बरतें की जरूरत है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उन ऑनलाइन क्लासेज को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए. सरकार को चाहिए कि वह स्कूलों को ऑनलाइन करने के लिए पाबंद करे. जबतक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक बच्चों का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है.