जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा के दौरान प्रस्तावित निवेश और सरकार के रोडमैप को लेकर चर्चा की. समिट के प्रति आशान्वित सीएम ने कहा कि राजस्थान में निवेशकों के लिए बेहतरीन संभावनाएं (CM Ashok Gehlot Reviews Invest Rajasthan 2022) हैं. यहां के सकारात्मक माहौल के कारण देश-दुनिया से निवेशक आना पसंद कर रहे है, इसलिए हम सभी को मिलकर राजस्थान की ‘पधारो म्हारे देस‘ की छवि को और मजबूत करना होगा, ताकि निवेशकों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े. सीएम ने सभी विभागों से तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी न रखे देने की अपील की.

8 हजार निवेशक होंगे शामिल: सीएम गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर ‘इन्वेस्ट राजस्थान-2022’ की तैयारियों (Preparations for Invest Rajasthan 2022) की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान जैसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम करने जा रही है. इसमें भौतिक रूप से 3000 से अधिक और वर्चुअल रूप से 5000 से अधिक निवेशक शामिल होंगे. ये उपस्थिति राजस्थान के औद्योगिक विकास को मजबूती प्रदान करेगी.

यह भी पढ़ें- Invest Rajasthan 2022 Summit: समिट को आकर्षक और सफल बनाने के लिए निगमों को सौंपी जिम्मेदारी

9.69 लाख को मिलेगा रोजगार : मुख्यमंत्री ने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान के लिए देश-भर में रोड शो और इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए . इनमें 10.45 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए 4192 एमओयू (Memorandum of understanding For Invest Rajasthan) और एलओआई (Letter Of Intent For Invest Rajasthan) हुए है, जिनसे प्रदेश में 9.69 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.

गहलोत ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन्वेस्टर्स से स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं. बता दें कि इन्वेस्ट राजस्थान के लिए दिल्ली, अहमदाबाद, मुम्बई, बैंगलुरू, कोलकाता, हैदराबाद, चैन्नई, दुबई, यूएसए के साथ राजस्थान के विभिन्न जिलों में रोड शोज और इन्वेस्टर समिट के आयोजन किए गए थे .

यह भी पढ़ें- Invest Jaipur Summit 2022 में साढ़े 23 हज़ार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 60 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

सीएम के निर्देश: गहलोत ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों के निवेशकों के साथ नियमित बैठक करें. जिले के औद्योगिक विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, साथ ही उनकी समस्याओं का तुरंत निपटारा करें. बैठकों के जरिए आगामी विकास की संभावनाओं का भी पता लगाएं. उन्होंने ‘इन्वेस्ट राजस्थान‘ आयोजन टीम को व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश भी दिए. कहा कि बजट घोषणा में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है. राजस्थान की ये पहल पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, इसलिए इन्वेस्ट राजस्थान के आगामी रोड शोज में पर्यटन विभाग को भी शामिल किया जाए .