जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को सीएम आवास पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संगठनों और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा की. इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव को लेकर सबसे सुझाव लिया.

बैठक को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार ने कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी की है. लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए हम सब को एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा इसके लिए हर जनप्रतिनिधि संगठन अपने अपने स्तर पर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाएं. मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि कोरोना के उपचार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज से उम्र का राइडर (Demand to remove rider from booster dose) हटाने की मांग की है.

अभियान चलाएं, अधिकारियों को हर प्रकार के फैसले की पूरी छूट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से कोरोना का नया प्रोटोकॉल भी जारी (new protocol of corona) करने की मांग की. कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार के साथ सभी संगठन राजनीतिक दल बड़े स्तर पर अभियान चलाएं और आम लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय करने होंगे, जिसमें मास्क लगाना, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अहम है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के स्तर पर कोरोनावायरस में लगने वाले संसाधनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और अधिकारियों को भी हर प्रकार के फैसले लेने की छूट रहेगी. राजस्थान में कोविड एसओपी जारी (Covid SOP in Rajasthan) की जाएगी.

कोरोना के दूसरे वेरिएंट में हमने राजस्थान की इज्जत बचाई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना का पहला वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं था. इस दौरान न तो वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी और न ऑक्सीजन की. लेकिन दूसरा वेरिएंट डेल्टा काफी घातक था जिसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता भी पड़ी और कमी भी आई. लेकिन राजस्थान में अपने संबंधों प्रयासों से लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जिसके चलते कम से कम राजस्थान में ऑक्सीजन व अन्य संसाधनों की ज्यादा कमी नहीं आने दी. जबकि दूसरे प्रदेशों में कोरोना की दूसरी लहर में काफी तबाही हुई. राजस्थान में कोरोना उपचार के बेहतर प्रबंधन के चलते अन्य प्रदेशों के लोग भी उपचार के लिए आए.

सख्ती के दिए संकेत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डब्ल्यूएचओ इस बात को कह चुका है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोम बहुत घातक है. आने वाले दिनों में इसकी सुनामी आएगी. गहलोत ने कहा कि हम इससे निपटने के लिए पहले ही अपनी तैयारी तेज कर रहे हैं. गहलोत ने कहा कि कोरोना के दूसरे वेरिएंट में भी हमने चार्टर्ड प्लेन भेजकर मुंबई से दवाइयां मंगाई और लोगों की जान बचाई. उस हालात में भी हमने राजस्थान की इज्जत बचाई.

कोरोना को लेकर हुई अहम बैठक

जबकि कर्नाटक नोएडा जैसे कई स्थानों पर एक 1 घंटे का भी ऑक्सीजन नहीं बचा था. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों से कह दिया कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो वेतन नहीं देंगे और दिल्ली सरकार ने तो और भी कई कड़े फैसले किए हैं. मतलब साफ है कि राजस्थान में भी कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए कुछ सख्त निर्णय सरकार ले सकती है और इसकी एसओपी भी जारी होगी.

कुछ राज्यों में चुनाव हैं, इलेक्शन कमीशन भी इस बारे में देखे

अशोक गहलोत ने कहा हम नियमों के जरिए पाबंदियां लगाते हैं लेकिन यूपी सहित कई राज्यों में चुनाव हैं और उस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से भी ज्यादा पाबंदी नहीं लगी. ऐसे में लोग हमसे पूछते हैं कि हम पर पाबंदी और राजनीतिक दलों पर छूट क्यों. गहलोत ने कहा इस बारे में तो चुनाव आयोग को ही देखना होगा.