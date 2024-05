NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड , इन 23 बातों का ध्यान रखने पर मिलेगा प्रवेश, 5 मई को है एग्जाम - NEET UG 2024

Updated : May 2, 2024, 7:50 AM IST

Published : May 2, 2024, 6:47 AM IST

By ETV Bharat Rajasthan Team

कोटा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम राष्ट्रीय सह पात्रता परीक्षा (NEET UG 2024) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इसके लिए नोटिफिकेशन 1 मई की मध्य रात्रि के बाद में जारी किया है. अभ्यर्थी NEET UG की ऑफिशल वेबसाइट https://neet.ntaonline.in/frontend/web/admitcard/index के जरिए इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डालना होगा। निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एडमिट कार्ड के साथ कैंडिडेट को 23 दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. जिनकी पालना करने पर ही उन्हें केंद्र पर प्रवेश मिलेगा. इसके साथ ही इनमें वे दिशा निर्देश भी हैं, जो की परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद उन्हें फॉलो करने हैं. अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान ड्रेस कोड, क्या करें और क्या नहीं भी इसमें बताए गए हैं. आपको बता दें कि नीट यूजी की परीक्षा पेन पेपर मोड पर देश और विदेश के 569 शहरों के करीब 5000 परीक्षा केंद्र पर 5 मई को आयोजित की जाएगी. पढ़ें: अब तक 50 हजार ने किया आवेदन, अबू धाबी, दुबई और काठमांडू में भी दे सकते हैं परीक्षा NEET UG 2024 एडमिट कार्ड ऐसे डाउनलोड करें: एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https: //nta.ac.in/ पर जाएं "नीट यूजी 2024 एडमिट कार्ड" के लिंक पर क्लिक करें अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि और सुरक्षा पिन दर्ज करें यह जारी किए हैं दिशा निर्देश :- कैंडिडेट्स को सुबह 11:00 बजे से एक्जाम सेंटर पर एंट्री मिलेगी

गेट बंद होने के समय (दोपहर 01:30 बजे) के बाद किसी भी कैंडिडेट को केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी

बड़े बटन वाले और टाइट कपड़े पहन कर एग्जाम सेंटर में जाने की अनुमति नहीं होगी

ज्वेलरी को लेकर भी गाइडलाइन है, गले में किसी भी तरह का ज्वेलरी आइटम नहीं होना चाहिए. इसके अलावा पायल, नोज पिन, इयर रिंग्स और हाथ में पहनने वाला कड़ा या ब्रेसलेट भी अलाउड नहीं है. कोई भी मेटल की वस्तु ले जाना अलाउड नहीं होगा

कैंडिडेट्स को एंट्री के समय आईडी प्रूफ साथ लाना होगा, इसमें आधार कार्ड का उपयोग करने की ज्यादा सलाह दी गई है. इसके अलावा राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर फोटो के साथ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th बोर्ड एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड व पासपोर्ट सभी प्रवेश मिल सकेगा. इन सब आईडी की उपलब्ध नहीं होने पर ओरिजिनल स्कूल आइडेंटी कार्ड से भी प्रवेश दिया जाएगा

फोटो आईडी को ओरिजिनल ही लेकर जाना है. किसी भी तरह का कोई फोटो आईडी अटेस्टेड जेरॉक्स, डुप्लीकेट या मोबाइल में दिखाने से काम नहीं चलेगा.

अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर केवल एक पारदर्शी पानी की बोतल, आवेदन के समय अपलोड किया फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड व पासपोर्ट), अंडरटेकिंग फॉर्म, प्रवेश पत्र (एक्जाम के दो दिन पहले जारी होगा) लेकर जाना होगा.

कैंडिडेट किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल, इयरफोन, ब्लूटूथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी

किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष या हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी

कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वह एग्जाम केंद्र को एक दिन पहले जाकर वेरीफाई कर ले, ताकि परीक्षा के दिन उन्होंने प्रॉब्लम नहीं हो.

अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड पर तय की गई जगह पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे. साथ ही जहां पर फोटो चस्पा करके भी लेकर जाना है.

एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी उन्हें लेकर जाना होगा. जिस पर पोस्टकार्ड साइज का फोटो चस्पा कर लेकर जाना है.

विद्यार्थी को परीक्षा के दौरान कोई रफ शीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, उसे रफ वर्क टेस्ट बुक में ही करना होगा.

परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग और जैमर से नेटवर्क को तोड़ा जाएगा.

विद्यार्थी को परीक्षा खत्म होने पर ओएमआर शीट की ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी दोनों एग्जामिनर को सौंपनी है, जबकि वह टेस्ट बुक को अपने साथ लेकर आ सकते हैं.

विद्यार्थी को परीक्षा के पहले घंटे में और अंतिम आधे घंटे में बायो ब्रेक के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा.

अगर विद्यार्थी बायो ब्रेक या टॉयलेट के लिए जाता है तो फिर उसे बायोमैट्रिक अटेंडेंस और फ्रिस्किंग से होकर गुजरना पड़ेगा.

कैंडिडेट अनफेयर मिंस के मामले में पकड़ में आता है तो परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा व लीगल एक्शन भी होगा

विद्यार्थियों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सलाह दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी अनफेयर मिंस व नकल के मामले को पकड़ने के लिए स्थापित की गई है

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का एनालिसिस और मॉनिटरिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से किया जाएगा. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर इन्हें सबूत के तौर पर भी उपयोग में लिया जाएगा.

अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें. उनके मेल व एसएमएस पर भी सूचना दी जाएगी.

किसी भी तरह की जानकारी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशल मेल आईडी पर वह संपर्क कर सकते हैं.

Last Updated : May 2, 2024, 7:50 AM IST