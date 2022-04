जयपुर. राजधानी के चंदवाजी थाना इलाके में दिल्ली रोड पर सवारियों से भरी बस पलटने (Bus overturned in Jaipur) से बड़ा हादसा हो गया. दिल्ली रोड पर लगाना बस स्टैंड के पास शनिवार अल सुबह दिल्ली से जयपुर आ रही सवारियों से भरी बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई. हादसे में एक महिला यात्री की मौत हो गई और 24 घायल हो गए. जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह एक प्राइवेट बस दिल्ली से जयपुर (Road Accident In Jaipur) आ रही थी. इस दौरान लबाना बस स्टैंड के पास अचानक बस बेकाबू होकर (Bus From Delhi To Jaipur Overturned and Cause Cauality) पलट गई.

इस बस में करीब 3 दर्जन से अधिक यात्री बैठे हुए. बस पलटते ही बस में बैठे यात्रियों की चीख-पुकार मच गई. इस दौरान स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. जिससे हाईवे पर जाम लग गया. लोगों की सूचना पर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. यातायात को डाइवर्ट करके निकाला गया. इस दौरान बस उल्टी होने से यात्री उस में फंस गए. स्थानीय लोगों की मदद से बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया.

पढ़ें- Accident in jaipur: एलिवेटेड रोड से नीचे गिरा अधेड़, हादसा या साजिश जांच में जुटी पुलिस

बाद में पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से घायलों को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया. जहां इलाज शुरू किया गया. करीब दो दर्जन यात्री हादसे में घायल हो गए. बस सवार एक महिला यात्री की मौत हो गई. वहीं तीन यात्रियों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है. चंदवाजी थाना अधिकारी दिलीप सिंह के मुताबिक प्रथम दृष्टया अंदेशा लगाया जा रहा है कि बस चालक को नींद आने की वजह से हादसा हुआ है. पुलिस ने बताया कि बस की छत पर भी यात्रियों का सामान काफी ऊंचाई तक ओवरलोड भरा हुआ था. संभवत इस वजह से बस का बैलेंस बिगड़ा और वो पलट गई. पुलिस ने क्रेन की सहायता से बस को साइड में हटवाया और यातायात को सुचारु किया.