जयपुर. केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर (Fuel Price Cut By Centre) आमजन को बड़ी राहत दी है. केंद्र के इस फैसले के बाद बीजेपी अब प्रदेश की गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है. एक तरफ पेट्रोल के दामों में की गई कमी को गहलोत नवसंकल्प शिविर की जीत करार दे रहे हैं, कांग्रेस के दबाव को इसकी वजह बता रहे हैं वहीं दूसरी ओर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने अब सीएम को घेरा है. सबने एक सुर में सीएम गहलोत से राजस्थान में भी वैट कम करने की मांग की है.



केंद्र का ऐतिहासिक फैसला: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी बात रखी है. पूनिया (Satish Poonia On VAT) ने कहा कि आज फिर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला कर देश की जनता को बड़ी राहत दी है. पेट्रोल पर 9.50 रुपए और डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है, साथ ही गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कमी हुई है, जो देश के हर आमजन के हित का फैसला है.

केंद्र के खिलाफ झूठी और तथ्यहीन बयानबाजी बंद हो: नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के अंतर्गत मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की है. पिछले वर्ष नवंबर में भी मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती कर आमजन को बड़ी राहत (Deduction in excise duty of petrol and diesel) दी थी. अब एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है. जिसकी वजह से आमजन को बड़ी राहत मिली है. कटारिया ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा- राज्य सरकार ने वैट में कटौती नहीं की जिसके कारण राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा मिल रहा है. मुख्यमंत्री गहलोत को राज्य की जनता के हित में गंभीरता से विचार करना चाहिए और डीजल-पेट्रोल के दामें पर वैट की कमी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र के खिलाफ झूठी और तथ्यहीन बयानबाजी बंद कर मुख्यमंत्री गहलोत को प्रदेश की जनता के हित में सोचना चाहिए.

नौटंकी करने वाली गहलोत सरकार भी राहत दे: उप-नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे पर कहा है कि केंद्र सरकार ने दीपावली के बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही घरेलू गैस के सिलेंडर के दामों में सब्सिडी देकर किसान, व्यापारी, मध्यमवर्गीय और गरीब वर्ग को राहत पहुंचाने की दिशा में यह कदम उठाया है. राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार के लोग पहले गांधी की प्रतिमा के पास आए दिन आंदोलन के नाम पर नौटंकी करते थे. अगर वास्तव में सीएम गहलोत का जनता से कोई वास्ता है, तो उन्हें पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में तत्काल प्रभाव से कमी कर जनता को राहत (Bjp attack on congress for increased prize of petrol in Rajasthan) देनी चाहिए .

अनर्गल बयानबाजी करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत: राठौड़ ने मुख्यमंत्री पर बेबुनियाद बयानबाजी का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सीएम (Rajendra Rathore Attacks Gehlot) गहलोत पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हमेशा से केन्द्र सरकार पर अनर्गल बयानबाजी करते आए हैं. लेकिन अब उनको बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के वैट को कम करने का साहस जुटाना चाहिए, ताकि महंगाई से त्रस्त जनता को राहत मिले.