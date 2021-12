जयपुर. गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए (ncc cadets from Rajasthan to Participate In Republic Day Parade) यह 57 कैडेट्स 17 दिसंबर को दिल्ली रवाना होंगे. दिल्ली रवाना होने से पहले इनके लिए एक रिहर्सल प्रोग्राम जयपुर के एन सी सी Complex (NCC Complex Jaipur) में गुरुवार को आयोजित किया गया. जिसमें कैडेट्स ने ड्रिल, कल्चर प्रोग्राम और अन्य प्रस्तुतियों की रिहर्सल की.

एनसीसी निदेशालय दिल्ली की ओर से गणतंत्र दिवस और प्रधानमंत्री रैली (ncc cadets from Rajasthan to Participate In Republic Day Parade) के उपलक्ष्य में राजस्थान निदेशालय के कैडेटों का दिल्ली में 18 दिसंबर 2021 से 30 जनवरी 2022 तक कैंप का आयोजन किया जाएगा. यह एनसीसी कैडेट्स ड्रिल, फायरिंग, बेस्ट कैडेट, कल्चर प्रोग्राम, ग्रुप सॉन्ग आदि अलग-अलग गतिविधियों में भाग लेंगे. जयपुर के गांधीनगर स्थित एन सी सी कॉम्प्लेक्स में सभी कैडेट्स ने अलग-अलग गतिविधियों की रिहर्सल की और एनसीसी अधिकारियों ने उनका उत्साह बढ़ाया.

एनसीसी के 57 कैडेट्स

राजस्थान निदेशालय के उप महानिदेशक ललित कुमार जैन ने बताया कि 3 महीने से यह कैडेट्स गणतंत्र दिवस समारोह और प्रधानमंत्री रैली (ncc cadets from Rajasthan to Participate In Republic Day Parade) की तैयारियां कर रहे हैं. पहले यह संख्या करीब सवा सौ हुआ करती थी लेकिन कोविड के कारण कैडेट्स की संख्या घटाई गई है. जैन ने कहा कि कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति के लिए हमारी कैडेट्स की एक टीम पहले ही दिल्ली रवाना हो चुकी है.

गणतंत्र दिवस की तैयारी

कोविड दौर में कैडेट्स ने किया अभूतपूर्व काम

जैन ने बताया कि पहली लहर के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने स्वयंसेवक (NCC During Covid) के रूप में राशन एकत्र करने का काम किया था, लोगों को कोविड-19 प्रति जागरूक किया साथ ही मास्क बनाकर लोगों को बांटे थे. तब कोविड से कैडेट्स को सेफ रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

कल्चरल समारोह का बनेंगे हिस्सा

कंटीजेंट कमांडर संजय गुप्ता ने कहा कि इन 27 कैडेट्स का चयन अलग-अलग प्रतियोगिताओं में से किया गया है. चयन करने से पूर्व इनमें यूनिट, डायरेक्टर और इंटर ग्रुप कंपटीशन कराया जाता है इसके बाद ही इनका चयन होता है. यह कैडेट्स वहां ड्रिल प्रतियोगिता, कल्चर प्रोग्राम राजपथ परेड, गार्ड ऑफ ऑनर और पीएम रैली में भाग लेंगे. इन 57 कैडेट्स में 34 सीनियर डिवीजन (बॉयज ), 23 सीनियर विंग (गर्ल्स ) भाग ले रहे हैं. इनका चयन कोटा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर एनसीसी ग्रुप मुख्यालयों के कैडेट्स में से किया गया है.