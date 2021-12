बीकानेर. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बीकानेर में कोरोना के मामले (Corona Cases in Bikaner) लगातार सामने आ रहे हैं. बीते दिन रविवार को जहां कोरोना के 3 नए रोगी सामने आए, तो वहीं सोमवार सुबह आई पहली रिपोर्ट में 4 नए रोगी सामने आए हैं.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को सुबह सामने आए चार पॉजिटिव में एक 84 साल का बुजुर्ग है जो जयनारायण व्यास कॉलोनी क्षेत्र का निवासी है. बुजुर्ग पहले पॉजिटिव आए रोगियों की कांटेक्ट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है. वहीं, एक 20 साल का युवक दूसरे जिले से बीकानेर आया था और रेलवे स्टेशन पर हुई जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट मिला. इसके अलावा बीकानेर के अंदरूनी शहरी क्षेत्र के अजीत फाउंडेशन के पास घाटी के नीचे वाले क्षेत्र से एक दंपती भी पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं.

बीकानेर में एक्टिव केस

जानकारी के अनुसार बीकानेर में कुल 338 सैंपल लिए गए थे, जिनमें चार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. वहीं, बीकानेर में अब एक्टिव केस की संख्या 21 (Active Corona Case in Bikaner) है, जिनमें से 2 हॉस्पिटल में भर्ती है. साथ ही 19 लोग होम क्वॉरेंटाइन है. दिसंबर महीने में अब तक बीकानेर में कुल 58 लोग पॉजिटिव रिपोर्ट हो चुके हैं.

राजस्थान में कोरोना के मामले

पूरे प्रदेश की बात की जाए तो राजस्थान में कोरोना के मामलों (Toatal Corona Cases in Rajasthan) में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. रविवार को प्रदेश में संक्रमण के 62 नए मामले (62 new corona cases found in Rajasthan) सामने आए. इनमें से अकेले राजधानी जयपुर में रविवार को कोरोना (corona cases in jaipur) के 46 नए मामले दर्ज किए गए हैं.

प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक कुल 9,55,480 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 8963 मरीजों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा प्रदेश में हर दिन एक्टिव केस की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 318 केस मौजूद हैं.