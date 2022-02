अलवर. जिले में पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है. मौसम में बदलाव के साथ ही पानी के लिए मारामारी (Water Problem In Alwar) शुरू हो चुकी है. सोमवार सुबह वार्ड नंबर 25 और 26 के सैकड़ों (Water Problem Ward 25 and 26 In Alwar) लोगों ने पानी के लिए जाम लगाया. जाम के चलते कई घंटों तक रोडवेज बस सेवा प्रभावित रही. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों की पानी संबंधित समस्या जल्द समाधान कराने, खराब पानी की मोटर ठीक कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद महिलाओं ने जाम हटाया. इस जाम से आम जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ.

इस दौरान स्थानीय पार्षद लोचन यादव ने बताया कि वार्ड नंबर 25 और 26 में (Water Problem Ward 25 and 26 In Alwar) पिछले 15 दिनों से थ्री फेस की बोरिंग खराब होने के चलते वार्ड में पानी का संकट हो रहा है. जिससे आक्रोशित होकर महिलाओं ने अलवर बस स्टैंड रोड पर जाम लगा दिया. उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों से बोरिंग खराब पड़ी हुई है. लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है जबकि जलदाय विभाग के अधिकारियों को बोरिंग खराब होने की सूचना दे दी गई थी. उसके बावजूद भी आज तक बोरिंग का कार्य शुरू नहीं कराया गया.

अलवर में पानी की समस्या

बोरिंग खराब होने से वार्ड में पानी का संकट हो गया और महिलाएं पिछले 15 दिनों से दूसरे मोहल्ले में जाकर पानी भर कर अपने घर का काम काज करने में लगी हुई है. ऐसे में महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पानी की समस्या का समाधान एक-दो दिन में कर दिया जाएगा. गर्मी के मौसम में प्रतिदिन अलवर में इसी तरह के हालात रहते हैं. लेकिन उसके बाद भी सरकार और जिम्मेदार अधिकारी चुप हैं. पानी की समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं निकाला जा रहा.

पढ़ें : Water Shortage In Jodhpur : 60 दिन की नहर बंदी के लिए पानी स्टोरेज का काम शुरू

गौरतलब है कि अलवर जिला ट्यूबवेल के भरोसे चल रहा है. जिले में सतही पानी के इंतजाम नहीं है. वैसे तो साल भर पानी की समस्या रहती है. लेकिन गर्मी के मौसम में हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं. मौसम में बदलाव के साथ ही अलवर में पानी की समस्या बढ़ने लगी है. इसी कारण महिलाओं ने सोमवार को जाम लगा दिया. जाम करीब आधे घंटे तक लगा रहा. जाम लगने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा.

पढ़ें : Women Protest In Alwar : लोगों को नहीं मिल रहा पानी, महिलाओं ने टंकी पर चढ़ किया प्रदर्शन

जाम की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश कर जाम को खुलवाने का प्रयास किया. लेकिन महिलाओं ने मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने के लिए कहा. जिस पर जलदाय विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं से कहा कि जल्द ही बोरिंग को सही करके पानी की समस्या को दुरुस्त कर दिया जाएगां उसके बाद महिलाओं ने मौके से जाम खोल दिया.