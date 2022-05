अलवर. भाजपा अलवर में 5 मई को हुंकार रैली (BJP will hold Hunkar rally on May 5) करेगी. इसमें प्रदेश स्तरीय भाजपा के नेता शामिल होंगे. अलवर सांसद बाबा बालक नाथ ने अलवर के लोगों से रैली में आने की अपील करते हुए प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात खराब हैं. यह प्रदेश शांति प्रेम सद्भाव के लिए जाना जाता था. लेकिन आज क्राइम, अवैध खनन, गौ तस्करी, धार्मिक हिंसा सहित अन्य चीजों के लिए बदनाम हो रहा है.

अलवर सांसद बाबा बालक नाथ ने कहा कि प्रदेश में अलवर की स्थिति ज्यादा नाजुक है. यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आए दिन मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है. हाल ही में राजगढ़ में 300 साल पुराने तीन मंदिरों को तोड़ा गया. करौली में धार्मिक हिंसा हुई तो मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में पथराव किया गया. इस दौरान उन्होंने पुलिस पर भी डंडे बरसाए. लेकिन सरकार आंख बंद करके चुपचाप बैठी हुई है. प्रदेश क्राइम के मामले में नंबर पर पहुंच गया है. आए दिन लूटपाट हत्याएं हो रही हैं. प्रदेश में विकास का पहिया रुक चुका है. लंबे समय से विकास की कोई योजना शुरू नहीं हुई. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है.

सांसद बाबा बालक नाथ

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विधायक मनमानी कर रहे हैं. ऐसे में आम जनता परेशान हैं. भ्रष्टाचार में लिप्त विधायक व सरकार से प्रदेश की जनता थक चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश सरकार को घेरेगी. जिसकी शुरुआत अलवर से 5 मई को की जा रही है. कंपनी बाग में रैली का आयोजन होगा. साथ ही भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता इसमें शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि सड़कों पर गड्ढे हैं. लोगों को चलने के लिए सड़क तक नसीब नहीं हो रही है. प्रदेश के इतने बुरे हालात पहले कभी नहीं हुए. राजस्थान प्रांत प्रदेश माना जाता है. लेकिन अब आए दिन होने वाली घटनाओं के चलते यह पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है.