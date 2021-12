अजमेर. आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद डॉ. शिव सिंह राठौड़ (RPSC President Shiv Singh Rathod) एक्शन मोड़ में नजर आ रहे हैं. राठौड़ ने सूचना प्रौद्योगिक विभाग को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कार्य में तेजी (One time registration in RPSC will start soon) लाने के निर्देश दिए हैं.

आयोग के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार आनंद कर ने बताया कि 29 नवंबर को आयोजित शिलान्यास समारोह के दौरान आयोग की ओर से डॉ. शिव सिंह राठौड़ ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था. जिसमें राठौड़ ने विभिन्न प्रक्रिया एवं तकनीकी पहलुओं पर शनिवार को आईटी सेल के अधिकारियों से चर्चा की थी.

संभावना है कि सभी परीक्षणों के बाद इसे जनवरी महीने तक लॉच किया जा सकेगा. इसके साथ ही हाल ही में लॉच किए गए अभ्यर्थी (RPSC grievance portal) परिवेदना पोर्टल पर कार्य के प्रशिक्षण और समुचित मॉनिटरिंग पर प्राप्त परिवेदनाओं पर कार्यवाही के भी दिशा-निर्देश आयोग अध्यक्ष ने दिए हैं.

वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है ?

वन टाइम रजिस्ट्रेशन (One time registration in RPSC ) के माध्यम से अभ्यार्थी को एक ही बार प्रोफाइल डिटेल देनी होगी. इससे अलग-अलग भर्तियों के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपने बारे में बार-बार जानकारियां देने की आवश्यकता नहीं रहेगी.

आयोग की ओर से दिए गए यूनिक नंबर को डालने से ही अभ्यर्थी की ओर से प्रोफाइल में दर्ज विवरण का फार्म में स्वत: ही पंजीयन हो जाएगा. प्रोफाइल को समय-समय पर अघतन करने की भी सुविधा रहेगी. इस संबंध में डॉ. राठौड़ के मार्गदर्शन में आयोग के आईटी अनुभाग की ओर से कार्य किया जा रहा है.

वन टाइम रजिस्ट्रेशन के यह होंगे फायदे

वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने से (One time registration in RPSC )अभ्यार्थियों की ओर से आवेदन के समय नाम की वर्तनी, लिंग, जन्म दिनांक व अन्य मूल विवरणों में जो त्रुटियां हो जाती हैं, उनकी संभावना कम होगी. आवेदन के समय अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों की बार-बार आवश्यकता नहीं होगी. त्रुटियों के कारण होने वाले विवादों और परिवेदनाओं में कमी आएगी.

दूरदराज क्षेत्रों में निवासरत अभ्यर्थियों को आवेदन में सहूलियत मिलेगी. अभ्यर्थियों को आवेदन दाखिल करने में कम समय लगेगा. राज्य सरकार की मंशा अनुरूप प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो सकेंगी. त्रुटि सुधार के लिए होने वाले अभ्यर्थी के व्यय को कम किया जा सकेगा.