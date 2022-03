बिजयनगर (अजमेर). बिजयनगर शहर में एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र (man wrote letter in blood to pm modi and others) लिखा है. बताया जा रहा है कि भाजपा देहात जिला कोषाध्यक्ष अजमेर आशीष सांड ने पत्र में भाजपा को चार राज्यों में मिली प्रचंड बहुमत पर बधाई दी है. उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने जो सफलता हासिल की है, वह पीएम मोदी के नेतृत्व में इन राज्यों में किए गए कामों की वजह से ही मिली है. इस जीत से लोगों ने उनके काम को अपना समर्थन दिया है.

क्या है पूरा मामला: हाल ही में आए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा ने चार राज्यों में जीत हासिल की है. चारों राज्योंं में भाजपा के प्रचंड बहुमत आने पर अजमेर के बिजयनगर शहर के निवासी और भाजपा देहात के कोषाध्यक्ष आशीष सांड ने पीएम मोदी सहित अन्य मंत्रियों के नाम खून से पत्र लिख कर बधाई दी है. उन्होंने कहा कि उबलते हुए खून की रवानी हैं मोदी, इस देश के युवा की जवानी हैं मोदी, सोये हुए थे जो अब तक हिन्दुस्तानी उनके जाग उठने की कहानी हैं मोदी. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपने देश की एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करे और लगातार ईमानदारी और सच्चाई पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करें.

भाजपा कार्यकर्ताओं ने जज्बे की सराहना की: वहीं खून से पत्र लिखने पर भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, भाजपा के पूर्व जिला देहात अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मीचंद खटोड़ और महामंत्री रूपचंद नाबेड़ा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने आशीष सांड के इस जज्बे की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी है.