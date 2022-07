.

MP Urban Body Election 2022: कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और निर्दलीय गौरव मिश्रा के बीच हुआ विवाद, फर्जी मतदान कराने का लगाया आरोप Published on: 2 hours ago

ग्वालियर। नगर निगम चुनाव (MP Urban Body Election 2022) के दौरान बुधवार शाम को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे गौरव मिश्रा और कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार के बीच फर्जी मतदान को लेकर विवाद हो गया. इस विवाद में दोनों ने एक दूसरे पर फर्जी मतदान के आरोप लगाए हैं. गौरव मिश्रा इस विवाद के दौरान मारपीट में घायल हो गए, जिनका मेडिकल कराया गया. उनकी शिकायत पर सतीश सिकरवार, उनके भाई सत्यपाल सिकरवार और गार्ड पर मुकदमा दर्ज किया गया है (Controversy between Congress MLAs Satish Sikarwar and Gaurav Mishra). वहीं सतीश सिकरवार का आरोप है कि उनका गला दबाकर जान लेने की कोशिश की गई है. साथ ही उनके गार्ड की बंदूक भी छीनने की कोशिश की गई. जानलेवा हमला उन पर हुआ है और मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है. इसके बाद उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में थाने पर हंगामा किया और क्रॉस मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया. (Controversy during voting in Gwalior)