.

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हरकत में आई पुलिस, इंदौर-भोपाल में बार और हुक्का लाउंज पर बड़ी कार्रवाई Published on: 20 minutes ago

Koo_Logo Versions

भोपाल। राजधानी की एमपी नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमपी नगर और हबीबगंज में संचालित होने वाले सभी हुक्का लाउंज बंद करवा दिया हैं. इससे पूर्व थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया ने हुक्का लाउंज संचालकों के साथ बैठक की थी. जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देश का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से हुक्का और शीशा लाउंज बंद करने को कहा था. जिसमें संचालक लाउंज बंद करने के लिए तैयार नहीं हुए. इसके बाद से पुलिस की कार्रवाई जारी है. वहीं दूसरी ओर इंदौर नगर निगम एवं आबकारी विभाग ने मिलकर डायनेस होटल पर छापामार कार्रवाई की. इस दौरान होटल के अंदर अवैध ब्रांडेड शराब जब्त की गई. पूरे मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है. बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी जयंती पर हुक्का लाउंज बंद कराने के सख्त निर्देश दिए थे. जिसके बाद से पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है. (mp police action on bar) (mp police action on bar hookah lounge) (cm shivraj instructions) (police action in bhopal) (indore police action)