.

कटनी में उद्योगपति की पत्नी ने खुद को मारी गोली, बेटे को वियोग में दी जान Published on: 2 hours ago

कटनी। जिले में आज सुबह शहर के प्रमुख उद्योगपति की पत्नी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली. खबर के बाद सनसनी फैल गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केड़िया से मिली जानकारी के अनुसार शहर के प्रमुख उद्योगपति संजय मित्तल की पत्नी अनीता मित्तल (43) ने घर में लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली. घटना झिंझरी स्थित मित्तल कालोनी की है. गम्भीर हालत में उन्हें एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. पता चला है कि अनीता मित्तल काफी समय से तनाव में थीं. उनके बेटे की असमय मृत्यु के बाद से काफी दुखी थी. कहा जा रहा है कि इसी तनाव में उन्होंने खुद को गोली मार ली. trader wife shot herself in katni, Industrialist wife shot herself in katni