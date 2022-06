.

Heavy Rain: छिंदवाड़ा में नदी-नाले उफान पर, पुल बनाने के काम में लगा बुलडोजर बाढ़ में फंसा, फिर ऐसे निकाला बाहर... Published on: 1 hours ago

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश (Heavy Rain in Chhindwara) से कई नदी नाले उफान पर आ गए. कई जगह आवागमन बंद हो गया, पुल-पुलियों पर पानी आ गया. वहीं एक बुलडोजर बाढ़ में फंस गया. दरअसल, छिंदवाड़ा की बोदरी नदी में एक बुलडोजर से पुल बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आ गई और बुलडोजर फंस गया. बाद में दूसरे बुलडोजर की मदद से उसे निकाला गया. (Heavy rain in chhindwara district) (Bulldozer stuck in flood in Chhindwara)