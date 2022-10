.

ग्वालियर में अमित शाह के दौरे को लेकर सिंधिया एक्टिव, नवीन एयरपोर्ट का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश Published on: 46 minutes ago

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर दौरे को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. गृह मंत्री के दौरे को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेला ग्राउंड में स्थित सभा स्थल का निरीक्षण किया. सिंधिया ने ग्वालियर चंबल अंचल के जिलों से आने वाली भीड़ को लेकर भी विशेष इंतजाम के दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर का प्रवेश द्वार इस एयरपोर्ट के जरिए एक नया इतिहास रचेगा. यह एयरपोर्ट आधुनिकता और प्राचीनता का संगम होगा. सिंधिया ने कहा मेरी यही कोशिश रही है कि देश के हर एक विमानतल पर स्थानीय कला संस्कृति और विशेषता का प्रमाण जरूर हो. ग्वालियर के नए टर्मिनल का डिजाइन अव्वल होगा. बता दें कि ग्वालियर दौरे पर अमित शाह ग्वालियर में नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, इसके साथ ही फूल बाग स्थित एक बड़ी आम सभा को भी संबोधित करेंगे. इस आम सभा में पार्टी ने एक लाख की भीड़ जुटाने का दावा किया है. सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शाह के दौरे से पहले की तैयारियों का जाएजा लेने पहुंचे. (amit shah tour in gwalior)(gwalior jyotiraditya scindia) (gwalior new airport) (scindia in gwalior new airport)