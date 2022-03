.

VIDEO: भिंड में खुलेआम नकल कराने का वीडियो वायरल, बोर्ड परीक्षा में प्रेक्षक ने नकल के लिए बांटी चीटिंग Published on: 40 minutes ago

Koo_Logo Versions

भिंड। बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रशासन कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन नकल माफिया बाज नहीं आ रहे हैं. सामूहिक नकल कराने का ऐसा ही एक मामला जलपुरा गांव में स्थित डीएड कॉलेज से सामने आया है. यहां 5 मार्च को हाईस्कूल की परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को खुद प्रेक्षक ने लिखी हुई कॉपियां देकर नकल कराई. ये परीक्षार्थी अंग्रेजी विषय की परीक्षा दे रहे थे. वीडियो सामने आने के बाद ड्यूटी पर तैनात चार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी हरीभुवन सिंह तोमर ने केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष, प्रेक्षक पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. केंद्र अध्यक्ष प्रमोद कुमार ओझा, सहायक केंद्र अध्यक्ष रामवीर सिरोठिया और परीक्षक धर्मेंद्र सिंह परमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. (Board Exam Video cheating in Bhind) (Video cheating in Bhind goes viral)