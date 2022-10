उज्जैन। शहर के मक्सी रोड स्थित ग्राम चिंतामण जवासिया के चंदू खेड़ी विद्युत वितरण केंद्र ग्रीड के सहायक यंत्री को लोकायुक्त ने शनिवार दोपहर 3000रु की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोच लिया. डीएसपी लोकायुक्त बसंत श्रीवास्तव ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि फरियादी अर्जुन सिंह चौहान जो कि विभाग में ही आउटसोर्स कमर्चारी है. उसकी पोस्टिंग वर्तमान में मोहनपुरा में है. उसने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को 18 अक्टूबर 2022 को एक शिकायत की थी. उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया गया और शनिवार को सहायक यंत्री को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा. उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. (ujjain assistant engineer arrested for taking bribe) (ujjain bribery was sought for posting)

पोस्टिंग के लिए मांगी थी रिश्वतः फरियादी ने बताया कि मुझे 9000 रुपए तनख्वाह मिलती है. पहले मैं चंदू खेड़ी ग्रीड में ही पदस्थ था. उसके बाद मोहनपुरा में पदस्थ किया गया.अब मैं दोबारा चंदू खेड़ी में जाना चाहता था. इसलिए सहायक यंत्री से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने रिश्वत के रूप में 8 से 10हजार रु की मांग की तो मैंने शिकायत कर दी. 3000 में डील तय कर लोकायुक्त से ट्रैप करवाया. इस दौरान सहायक यंत्री का मायूस चेहरा देखने को मिला. (assistant engineer caught red handed taking bribe) (ujjain bribery was sought for posting)

फरियादी के साक्ष्य के आधार पर की गई कार्रवाईः फरियादी अर्जुन चंदू खेड़ी ग्राम का निवासी है. इसलिए उसे चंदू खेड़ी ग्रीड मक्सी रोड स्तिथ मोहन पूरा ब्रीज के यहां कार्यालय में पद स्थापना चाहिए थी. जिसके लिए उसने कार्यालय में पदस्थ सहायक यंत्री प्राणेश कुमार से बात की तो उसके द्वारा 8 से 10हजार की रिश्वत मांगी गई. दोनों के बीच 3 हजार में सहमति बनी. जिसके साक्ष्य फरियादी अर्जुन द्वारा लोकायुक्त को दिए गए. शिकायत मिलते ही मेरे द्वारा सत्यापन किया गया व सहायक यंत्री को हमने 3000रु रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है. आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत के दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है, कार्रवाई जारी है. (action taken on basis of evidence complainant) (assistant engineer caught red handed taking bribe)