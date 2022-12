उज्जैन: शहर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे. बदमाश किस कदर बेखोफ है इसका अंदाजा 4 दिनों में लगातार हुई इस तीसरी घटना से लगा सकते हैं. पहली घटना मंगलवार को कार्तिक मेले में एक बहन से छेड़छाड़ से रोकने पर उसके भाई की हत्या कर दी गई थी. दूसरी गुरुवार को भाजपा पार्षद और पूर्व मंत्री पारस जैन पर चाकू से हमला हुई थी. अब तीसरी घटना थाना चिमनगंज क्षेत्र के कानीपुरा मार्ग स्थित तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में हुई है. यहां 20 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके घर पर पत्थर बरसाने से लेकर पूरे परिवार को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. (In Ujjain bullies pelted stones at house)

उज्जैन में छेड़खानी के विरोध पर दबंगों ने घर पर चलाए पत्थर

आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने किया घर पर पथरावः इस घटना का दिल दहलाने वाला वीडियो फुटेज भी सीसीटीवी में कैद हो गया है. पत्थरबाजी में युवती की नाक की नस फटने से वह आईसीयू में भर्ती है. मां-पिता और भाई को भी गंभीर चोंटे आईं हैं. बुधवार रात 11:45 की बदमाशों की दादागिरी CCTV फुटेज में कैद हुई है. हालांकि इस मामले में थाना चिमनगंज पुलिस ने संज्ञान लिया है. सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. फुटेज में आधा दर्जन से अधिक बदमाश पथराव करते व मारपीट करते नजर आ रहे हैं. (Half a dozen miscreants pelted stones at house)

उज्जैन में बदमाशों के हौसले बुलंदः दरअसल शहर के कानीपुरा मार्ग स्थित तिरूपति गोल्ड कॉलोनी की बुधवार रात 11.45 बजे की ये घटना है. जिसका CCTV अब सामने आया है. कॉलोनी में रहने वाले परिवार 20 वर्षीय युवती पिता, मां, भाई के यहां बदमाशों ने ताबड़तोड़ पथराव व घर में घुसकर परिवार से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया. बदमाश आशीष रघुवंशी और उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने घर के बाहर खड़े होकर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया. जिस पर परिवार ने उन्हें ऐसा करने से सिर्फ रोका था. जिस पर बदमाश आग बबूला हो गए और घर में घुसकर सब के साथ मारपीट की और लड़की के साथ छेड़खानी की. गुंडों ने युवती को इस कदर पीटा कि उसकी नाक की नस फट गई. खून बहना बंद नहीं होने पर उसे माधव क्लब मार्ग स्थित निजी अस्पताल के ICU वार्ड में एडमिट कराना पड़ा. मां, पिता समेत भाई भी घायल हैं. इन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है. चिमनगंज मंडी पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मारपीट की धारा में केस दर्ज किया है. (Morale of miscreants in Ujjain is high)

डायल 100 पर कॉल की लेकिन नहीं आई पुलिसः परिवारजनों का कहना है कि घटना के दौरान हमने डायल 100 पर कॉल किया, लेकिन पुलिस नहीं आई. बाद में भी हमने करीब 2 घंटे तक माथापच्ची की तब कही जाकर थाने में घटना की सिर्फ मारपीट की रिपोर्ट लिखी गई. छेड़छाड़ की धारा नहीं लगाई गई है.चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने कहा, जो घटना बताई, वही रिपोर्ट लिखी है, इसकी VIDEO रिकॉर्डिंग भी कराई. छेड़छाड़ के बारे में नहीं बताया, मारपीट की घटना है. परिवार जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं. वो FIR के अतिरिक्त दे रहे हैं. आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है, वे फरार हैं और उनके घर ताले लगे हैं. (Called on dial 100 but police did not come)