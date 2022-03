शिवपुरी। नरवर कस्बे में एक महिला जब बकरी चराने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में उसके चचेरे भाइयों ने पकड़ कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. बदमाशों ने उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट भी की. इसके बाद महिला ने इसको लेकर थाने में शिकायत की. आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है. (Woman molested in Shivpuri)

चचेरे भाईयों ने महिला के साथ की छेड़खानी

नरवर कस्बे में रहने वाली एक महिला शनिवार की दोपहर अपनी बकरियों को चराने जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में उसे जितेंद्र कुशवाह और रमेश कुशवाह नाम के बदमाशों ने जो युवती के चचेरे भाई हैं, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए. महिला ने मीडिया से बताते हुए कहा कि, जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी लाठी और जूतों से मारपीट कर दी.

शिवपुरी में महिला से छेड़छाड़

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब महिला मामले की शिकायत दर्ज कराने थाने आ रही थी, तभी रास्ते में जितेंद्र और उसकी मां आ गई और उसे थाने जाने से रोकते हुए उसकी फिर से सड़क पर लेटाकर मारपीट की. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ सहित रास्ता रोक कर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण कायम कर गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी जितेंद्र की महिला के साथ पुराने संबंध हैं, दोनों के बीच किसी बात को लेकर मन मुटाव हो गया है. यहीं कारण है कि दोनों पक्षों के बीच बात कहासुनी और मारपीट पर आ गई है. (sister was beaten up by cousins in Shivpuri)