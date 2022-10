शिवपुरी। जिले में दीपावली के दिन सड़क हादसे में एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे की मौत हो जाने के बाद बवाल मच गया. परिजनों ने गुना बायपास पर नाबालिग बच्चे के शव को रखकर जाम लगा दिया. परिजनों का आरोप है की बाइक सवार दो शिक्षकों ने बच्चे का एक्सीडेंट किया. फिर बच्चे के शव को अस्पताल में फेंक कर चले गए. जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई. इससे गुस्साए परिजनों ने बच्चे के शव को गुना बाईपास पर रखकर चक्काजाम कर दिया. (shivpuri accident news) (14 year old child dead in road accident) (bike hit child in shivpuri)

परिजन कर रहे थे FIR की मांग: मृतक के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर रहे परिजनों द्वारा बाइक सवार दोनों युवकों के खिलाफ नामजद एफआईआर की मांग की जा रही थी. चक्का जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे. एसडीओपी अजय भार्गव ने और टीआई सुनील खेमरिया ने परिजनों से बात कर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए चक्का जाम को खुलवाया. मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम भेजा है. इस दौरान करीब 1 घंटे तक चक्का जाम लगा रहा. (family demanding FIR)

14 वर्षीय बच्चे को बाइक सवार शिक्षकों ने मारी टक्कर

यह था मामला: शिवपुरी के जिला अस्पताल में दो लोगों ने एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़के को एक्सीडेंट के बाद गंभीर हालत में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने बच्चे को देखकर उसे मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद दोनों युवक मौके से भाग गए. दरअसल मृतक रोहित शाक्य उम्र 14 वर्ष साइकिल से घूमने निकला था, तभी गुना बायपास से पहले बच्चे का एक्सीडेंट हो गया. जिसके बाद बच्चे को बाइक सवार दो युवक जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां बच्चे की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई. परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और जिन 2 युवकों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया उन्हीं पर बच्चे का एक्सीडेंट करने का आरोप लगा दिया. बाद में पोस्टमार्टम के बाद हंगामा कर बच्चे के शव को गुना बायपास पर रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया.

शव रखकर किया चक्काजाम

सीसीटीवी में बाइक से बच्चे को ले जाते दिखे दोनों शिक्षक: मृतक के परिजन जिन 2 बाइक चालक युवकों पर एक्सीडेंट का आरोप लगा रहे हैं. वह दोनों युवक फतेहपुर रोड़ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आ रहे हैं. बाद में युवकों की पहचान रोमेश सिंह गुर्जर और पीछे वाले का नाम धर्मेंद्र रघुवंशी के रूप में हुई है. जो ग्राम खरेह में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं. परिजनों का आरोप है कि इन दोनों बाइक सवारों ने ही रोहित की साइकिल में टक्कर मारी. जिससे उसकी मौत हो गई है. वहीं परिजनों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद दोनों युवकों ने पहले शहर के कचरा घरों के आसपास रोहित के शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों द्वारा टोकने पर वह अपने इस प्रयास में सफल नहीं हुए. इसके बाद रोहित के शव को अस्पताल में फेंक कर भाग गए. (two teachers seen in cctv taking child by bike)

पुलिस की समझाइश के बाद माने परिजन

घटना वाले दिन ही पिता ने ठीक कराई थी साईकिल: मृतक बच्चे के पिता ने बताया की दीवाली के दिन ही बच्चे की साइकिल ठीक कराई थी. जिसके बाद बच्चा घूमने गया तभी यह हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई.