शिवपुरी। शिवपुरी के बैराड़ थाना क्षेत्र के पोहरी-मोहना रोड स्थित सूरी नदी के पुल की रेलिंग से टकराकर शनिवार की देर रात बाइक सवार एक युवक नदी में गिर गया. हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं बाइक पर सवार तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं देवास में भोपाल बायपास पर जा रहे बाइक सवार तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां दो युवकों की मौत हो गई व एक घायल है. mp accident news, dewas road accident three people injured, one boy died in shivpuri road accident

शिवपुरी में मोबाइल टॉर्च की रोशनी के सहारे से बाइक दौड़ा रहे थे युवक: मोहना रोड स्थित सूरी नदी के पुल से टकराकर नदी में गिरे बाइक सवार युवकों की बाइक की हेड लाइट खराब थी. जिस कारण युवक मोबाइल टॉर्च की रोशनी के सहारे रात के अंधेरे में खाली पड़ी सड़क पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहे थे. तभी अचानक सूरी पुल के मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई. जिससे उछलकर बाइक सवार एक युवक दीपू आदिवासी सूरी नदी में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. आकाश,अमन,सतेरिया और दीपू आदिवासी एक बाइक पर सवार होकर दुल्हारा से बूढ़दा गांव में माता की झांकी देखने जा रहे थे.

श्योपुर में मजदूरी कर लौट रहे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, एक की मौत 7 घायल

देवास में भी हुआ सड़क हादसा: बाइक पर सवार होकर भोपाल बायपास पर जा रहे तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें जिला चिकित्सालय लाए, जहां दो युवकों की मौत हो गई व एक युवक घायल है. परिजनों के बताए अनुसार तीनों युवक रविवार अवकाश होने के चलते घूमने जा रहे थे. उसी बीच बायपास मार्ग पर यह हादसा हो गया. दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं एक घायल युवक का उपचार जारी है. मामले को लेकर बीएनपी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है. (mp accident news) (dewas road accident three people injured) (one boy died in shivpuri road accident)