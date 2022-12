रीवा। जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करके साथ चलने की जिद कर रही थी. जिससे नाराज होकर प्रेमी ने बेरहमी से पहले तो प्रेमिका को जोरदार तमाचा मारा. फिर प्रेमिका को जमीन पर पटक कर जमकर लात और घूंसो से पिटाई कर दी. मारपीट के दौरान प्रेमिका बेहोश हो गई. काफी देर तक युवती बेहोशी की हालात में सड़क किनारे पड़ी रही. जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और धारा 151 के मामला दर्ज किया. (Lover got angry on the matter of marriage)

शादी की बात से गुस्सा हो गया प्रेमीः जिले के मऊगंज से एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहा. प्रेमी द्वारा की गई प्रेमिका की पिटाई का यह वीडियो देखकर शायद हर किसी का दिल दहल जाए. वायरल वीडियो में प्रेमी प्रेमिका गांव की सुनसान सड़क पर थे. वीडियो में देखा और सुना जा सकता है, कि प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी. उसका कहना था की शादी करके साथ चलते है. बस इतनी सी बात प्रेमी को नागवार गुजरी और देखते ही देखते प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ गाली गलौच करते हुए बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर दी.

पहले मारे थप्पड़ फिर जमीन पर पटककर पीटाः मारपीट के वायरल वीडियो में प्रेमी ने पहले प्रेमिका को थप्पड़ जड़ा फिर उसे जमीन पर पटक कर लात मरता रहा. मारपीट की वजह से युवती बेहोश हो गई. मारपीट के बाद युवती घंटो बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ी रही. वहीं मारपीट का पूरा घटना क्रम पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. इस दौरान गांव के ही कुछ लोग मौके पर पहुंच गए जिनके द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया और धारा 151 कार्यवाही की. (First slap and then hit the ground)

युवती के परिजनों ने नहीं की शिकायतः मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने जब मऊगंज SDOP नवीन दुबे से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो की घटना बीते बुधवार की है. युवक और युवती दोनो के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी प्राप्त हुई है. मारपीट करने वाला युवक मऊगंज स्थित ढेरा गांव का निवासी है. जबकि युवती अन्य किसी गांव की है. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और लड़के ने लड़की की पिटाई कर दी. मौके पर उपस्थित लोगो ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस युवक और युवती को अपने साथ ले आई. इसके बाद युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया. थाने पहुंची युवती की मां ने किसी तरह की कार्यवाही नहीं कराई. जिसपर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर धारा 151 के तहत कार्यवाही करते हुए युवक को भेज दिया गया. (The family of the girl did not complain)