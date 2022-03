रायसेन। जिले में एक सड़क हादसा सामने आया है. चार्टर्ड बस और स्कार्पियों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के बाद हाइवे पर लंबा जाम लग गया. कुछ समय तक यातायात बाधित रहा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों की रफ्तार तेज थी.

रेल दुर्घटना एक के ऊपर एक चढ़ी बोगी, लोग हैरान, जानें क्या है पूरा मामला

बस विदिशा से भोपाल की तरफ जा रही थी. रायसेन जिले के सांची में ग्रीन होटल (green hotel in sanchi) के पास विदिशा जा रही स्कार्पियो से बस की भिंडत हो गई. हादसे में पिपरिया खुर्द निवासी शक्ति सिंह ठाकुर और इंदौर के खुड़ेल निवासी मंगल सिंह पटेल की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों मृतक व्यक्तियों की आयु लगभग 23 वर्ष बतायी जा रही है. हादसे में कई लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

(Scorpio and chartered bus collide in raisen) (Two youth die in road accident in raisen)