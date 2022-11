रायसेन। सिलवानी के आसपास तेंदुआ और शेरनी की आहट से दहशत का माहौल है. शनिवार की रात शेरनी ने दो शावकों के साथ 2 गायों काे अपना शिकार बनाया है. ऐसा ग्रामीणों का कहना है. हालांकि वन विभाग शेरनी और उसके शावकों के मूवमेंट को लेकर अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है. (raisen lioness or leopard) (lioness hunts 2 cows with two cubs) (panic among silvani villagers) (villagers are afraid to enter forest)

Seoni: सड़क पर दबंग टाइगर की चहलकदमी, राहगीरों की थम गईं सांसें, वीडियो वायरल

जंगल में घुसने से डर रहे हैं ग्रामीणः प्राप्त जानकारी के अनुसार सिलवानी नगर से 5 किमी दूर वन परिक्षेत्र पश्चिम सिलवानी के कॉलोनी (ब) वीट अंतर्गत ग्राम गैलपुर पास स्थित मृगेन्नाथधाम से लगे भड़ऊ माता स्थान के पास शेरनी ने 2 गायों काे अपना शिकार बनाया. जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है तीन दिन से लगातार शेरनी अपने साथ दो शावकों के साथ देखी जा रही है. जिससे गाय चराने वाले ग्वाले भी जंगल मे घुसने से डर रहे है. रविवार की सुबह दो गाये मृत पड़ी हुई मिलने से ग्रामीणो में दहश्त का माहौल है. मृत गायों की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई. (raisen lioness or leopard) (lioness hunts 2 cows with two cubs) (panic among silvani villagers) (villagers are afraid to enter forest)

वन अधिकारी ने तेंदुआ दिखने की पुष्टि कीः इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम सिलवानी आदर्श मिश्रा का कहना है कि जंगल मे पिछले चार-पांच दिनों से तेंदुए को देखा जा रहा है. गाय के शिकार की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया गया. जहां गायों का शिकार किया गया है वहां तेंदए के पद चिन्ह होने का अनुमान है. वहीं दूसरी ओर अभी तक शेरनी और उसके दो बच्चों के इलाके में दिखने की पुष्टि फिलहाल अभी तक नहीं हुई. (forest official confirms sighting of leopard) (raisen lioness or leopard) (lioness hunts 2 cows with two cubs) (panic among silvani villagers) (villagers are afraid to enter forest)