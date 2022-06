पन्ना। मध्यप्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. आए दिन चोरी लूट की वारदातें सामने आती रहती हैं. ऐसी आपराधिक वारदात पन्ना जिले में सामने आई है. जहां बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को गन पाइंट पर लेकर 60 हजार रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

कर्मचारी पर तानी गन: घटना कोतवाली के ककरहटी चौकी क्षेत्र स्थित जोगी बाबा पेट्रोल पंप की है. पेट्रोल पंप के कर्मचारी रामकिशोर कोरी ने बताया कि दोपहर 2 बजे जब वह वाहनों में पेट्रोल डाल रहा था. तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश युवक आए और कट्टा दिखाकर लगभग 60 हजार की रकम छीनकर गुनौर की ओर भाग गए. इस घटना के बाद ककरहटी सहित आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बीच बदमाशों ने दिनदहाड़े इस वारदात को अंजाम देकर आदर्श आचार संहिता, धारा 144 व पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है.

