पन्ना/ रतलाम। पन्ना के नेशनल हाईवे 39 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. पन्ना- छतरपुर मार्ग पर बस हादसे में करीब 40 लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि रीवा - ग्वालियर जाने वाली कल्पना ट्रैवल्स की बस रोज की तरह पन्ना बस स्टैंड से ग्वालियर के लिए रवाना हुई थी. यह बस रात लगभग 12 बजे मड़ला पहुंची. वहां पेट्रोल पंप के पास स्थित ढाबा में बस को रोककर ड्राइवर खाना खाने चला गया. बस का हैंडब्रेक नहीं लगाने से गाड़ी पीछे की तरफ खिसकते हुए हुए लगभग 10 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गई. घटना के बाद चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए.

घायलों को अस्पताल भेजा : हादसा होने के बाद ढाबे व आसपास के लोग राहत कार्य में जुट गए और यात्रियों को बस से निकाला. सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. वहीं, घटना में घायल कुछ घायलों को जिला चिकित्सालय पन्ना और कुछ को छतरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि घटना में अभी तक किसी की भी मौत की खबर नहीं है. लेकिन एक दर्जन यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल यात्रियों का कहना है कि वो लोग नींद में थे.

नागदा बायपास पर कार और बस में भिड़ंत : रतलाम जिले के जावरा के पास नागदा बायपास पर सड़क हादसा हो गया. एक निजी बस नीमच से भोपाल रैली के लिए कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी. जावरा के धाकड़ चौराहे के पास इंदौर से जयपुर जा रही कार से उसकी भिड़ंत हो गई. इससे कार ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं. कार में 2 महिला सहित 6 लोग सवार थे, जो इंदौर से जयपुर शादी में जा रहे थे. वहीं बस में लगभग 35 लोग सवार थे. घटना की जानकारी मिलते ही हुसैन टेकरी चौकी प्रभारी कुलदीप डाबी मौके पर पहुंचे और कार के ड्राइवर को जावरा सिवाल अस्पताल भेजा. इंदौर के परिवार को सुरक्षित दूसरी गाड़ी से रवाना किया गया.