मुरैना के प्रसिद्ध शनि मंदिर में अद्भुत घटना

मुरैना। जिले के विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर में शनि देव की प्रतिमा ने आंखे खोल लीं. कुछ समय के लिए शनि भगवान द्वारा खोली गई आंखों का यह वीडियो इस समय पूरे देश में वायरल हो रहा है. यह मंदिर ग्वालियर के नजदीक मुरैना जिले में स्थित है और यहां पर हर वर्ष लाखों लोग दर्शनार्थ पहुंचते हैं. शनि अमावस्या पर तो बीस से पच्चीस लाख श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते है. शनि प्रतिमा के अचानक आंखें खोलने को चमत्कार माना जा रहा है और धर्म और अध्यात्म विश्लेषक इसके अलग-अलग मायने भी निकाल रहे हैं. वहीं पुरातत्व अधिकारी ने इसके बारे में अलग ही स्पष्टीकरण दिया है. (Amazing incident in shani temple of morena) (shani dev eyes open in devotees video)

क्रोध की मुद्रा में दिख रहे शनिदेवः मुरैना के ऐंती पर्वत पर स्थित त्रेतायुगीन शनि मंदिर में चमत्कार का एक वीडियो वायरल हो रहा है. धर्मतंत्र व आध्यात्म की धरती पर स्थापित भगवान शनिदेव की बंद आंखों वाली प्रतिमा की आंखे कुछ क्षणों के लिए खुली हुई श्रद्धालु को दिखाई दीं. वीडियो बना रहे श्रद्धालु ने अचंभित होकर मोबाइल हटाकर प्रतिमा को देखा तब भी आंखें खुली हुई थीं. हालांकि प्रतिमा के पास खड़े पुजारी तथा सैकड़ों श्रद्धालु इस दृश्य से महरूम रहे. वायरल वीडियो में खुली आंखों के साथ भगवान शनिदेव की प्रतिमा पूर्ण रूप से काली दिखाई दे रही है. इसे देखकर धर्मप्रेमी व श्रद्धालु चर्चा कर रहे हैं कि खुली आंखों के साथ क्रोध की मुद्रा से भगवान शनि के कोप का कौन भाजन बनेगा अथवा किस पर कृपा होगी? (Shani dev seen in posture of anger)

आरक्षक अशोक परिहार ने बनाया है वीडियोः भगवान शनि की खुली आंखों वाला यह वायरल वीडियो बनाने वाला युवक अशोक परिहार है. वह भिंड जिले की लहार तहसील के ग्राम रहावली का रहने वाला है और मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक है. वर्तमान में ग्वालियर जिले में पदस्थ है. अशोक बीते दस वर्षों से हर शनिवार ऐंती मंदिर पर भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं. वे 31 दिसंबर को सपरिवार और मित्रों के साथ दर्शन करने गए और दर्शन के समय मोबाइल से वीडियो बनाने लगे. इस बीच उन्होंने देखा तो चौंक पड़े कि मोबाइल स्क्रीन में कैद हो रही शनि प्रतिमा की दोनो आंखें खुली हुईं है. वे घबरा गए क्योंकि प्रतिमा की आंखें तो बंद है. उन्होंने हड़बड़ाकर अपनी नजर मोबाइल से हटाकर प्रतिमा पर डाली तो उन्हें उसमें भी आंखें खुली दिखी. उन्होंने यह बात पास ही खड़े पुजारी और अन्य लोगों को बताई तो उन्हें आंखे बंद ही दिखीं. जब परिहार ने उन्हें वीडियो दिखाया तो वे भी चौंक पड़े. इसमें प्रतिमा की दोनों आंखें खुलीं थीं. परिहार इस बात से अत्यंत प्रसन्न हैं कि शनि भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं. (Constable Ashok Parihar has made video)

महंत बोले अगर वीडियो सही है तो अनिष्ट की आशंकाः इस ऐतिहासिक मंदिर की देखरेख करने वाले महंत शिवराम दास त्यागी का कहना है कि मैंने वह वीडियो देखा है. अगर यह सही है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है तो इसमें शनिदेव गुस्से में दिख रहे है जो चिंता का विषय हो सकता है. यहां ऐसे चमत्कार जब-जब हुए तब-तब कोई न कोई घटना जरूर हुई. दो दशक पहले यहां शाम के समय प्रतिमा की आंखों से तेज रोशनी हुई थी. उसके बाद शनिचरी अमावस्या पर ग्वालियर से श्रद्धालुओं को लेकर आ रही विशेष ट्रेन में भीषण दुर्घटना की शिकार हो गई थी. उनका कहना है कि वीडियो में वे क्रोधित मुद्रा में है. उनका कहना है कि यहां शनि तपस्या के लिए आये है और अपनी पत्नी के शाप के कारण वे आंख नहीं खोलते, लेकिन अगर उन्होंने आंख खोली है तो अनिष्ट की आशंका हो ही जाती है. शनि की दृष्टि ही फलितार्थ तय करती है. वहीं इस मौके पर मंदिर के पुजारी रोहित पचौरी भी वहां मौजूद थे. उनका कहना है कि उन्हें प्रतिमा की खुली आंखें नहीं दिखीं लेकिन जब उन्हें आरक्षक ने वीडियो भेजा तब उन्हें पता चला. यह चमत्कार देख चौंक भी गए और चिंतित भी हो गए. इससे अनिष्ट की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. (Mahant said if video correct possibility of evil)

त्रेताकालीन है शनि मंदिरः मुरैना के विश्व प्रसिद्ध ऐंती पर्वत पर स्थित यह शनि मंदिर अति प्राचीन है. इसे त्रेता कालीन माना जाता है और इसकी ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत मान्यता है. कहा जाता है कि सनी मंदिर की यह प्रतिमा काफी अलौकिक है और यह किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है. इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि प्रभु हनुमान जी ने जब शनिदेव को लंका से फेंका था तो इसी पर्वत पर आकर गिरे थे और तब से यही पर शनिदेव विराजमान है. साथ ही एक और मान्यता है कि शनि सिगनापुर में जो शनिदेव की शिला यहीं से गई है, क्योंकि आधी शिला आज यहां पर रखी हुई है. यही वजह है कि हर शनिवार यहां हजारों और शनि अमावस्या को लाखों श्रद्धालु देश-दुनिया से यहां दर्शन और शनि अनुष्ठान करने पहुंचते हैं. (Shani temple is of treta period)

पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा का अलग नजरियाः त्रेतायुगीन भगवान शनिदेव कि खुली आंखों वाला चमत्कारी वीडियो वायरल वाले मामले में जब पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा से बात कि गई तो उनका अलग ही नजरिया था. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं है.बल्कि वीडियो बनाने वाले श्रद्धालु ने वीडियो नीचे से होते हुए ऊपर कि तरफ ले गया हैं. जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा कि भगवान आंखे खोले हुए हैं. (Different view of archaeological officer ashok)