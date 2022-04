खरगोन। प्रशासन ने आज शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है. मेडिकल, दूध, फल सब्जी, किराना, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, बर्तन, हार्डवेयर मटेरियल, मिठाई-नमकीन, सैलून की दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा कपड़े और ज्वेलरी की दुकानें को भी खोलने की छूट दी गई है. हालांकि, वाहनों पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा. बैंक और पोस्टऑफिस भी खुलेंगे.

इबरेश की मौत के मामले में 5 गिरफ्तार: खरगोन में हिंसा के दौरान हुई इबरेश खान की मौत के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोपियों में दिलीप गांगले, अजय सोलंकी, अजय कर्मा, दीपक प्रधान व संदीप शामिल हैं. सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. परिजनों ने भी पांचों आरोपियों की पहचान की है. सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. इबरेश खान 10 अप्रैल के बाद से लापता था. परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उसका शव इंदौर के अस्पताल से मिला था.

Khargone Violence: मंत्री कमल पटेल का दौरा, कहा- दंगाइयों पर हमारी सरकार की कार्रवाई बनेगी मिसाल

वसीम ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप: खरगोन में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने आरोपियों के अवैध मकान ढहाए. प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान एक दिव्यांग वसीम की गुमटी को भी जमींदोज कर दिया गया था. वसीम के दोनों हाथ नहीं हैं. यह बात जब मीडिया में आई तो प्रशासन की किरकिरी होने लगी. वहीं प्रशासन के दबाव में फरियादी बार-बार बयान बदल रहा है. अब उसने एक वीडियो जारी कर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने कहा कि जिला प्रशासन कह रहा है हमने गुमटी नहीं तोड़ी. उसके बावजूद रुपयों से भरा एक लिफाफा उसे दिया गया. उसका एक वीडियो भी बनाया गया, जिसमें उससे कहलवाया गया कि मेरी गुमटी प्रशासन ने नहीं तोड़ी. अब वसीम सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कार्रवाई की मांग कर रहा है.

दिव्यांग वसीम ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

यह है पूरा मामला: राम नवमी के अवसर पर चल समारोह में समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई. दोनों पक्षों का गुस्सा बढ़ा तो, विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने पेट्रोल बम भी फेंके थे. इस पूरे घटनाक्रम में आम जनता समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इस मामले में सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. हिंसा के मामले में कुल 63 FIR दर्ज हुई हैं और इनके तहत 265 को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने 159 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया है. वहीं सरकार के आदेश पर आरोपियों के मकानों को जमींदोज कर दिया गया.