खरगोन। शहर में सामान्य हालात बनाने के लिये कर्फ्यू में लगातार ढील दी जा रही है. प्रशासन ने आज गुरुवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है. खास बात यह है कि ढील महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है. इसके साथ ही कपड़े और ज्वेलरी की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. पहले की तरह ही मेडिकल, दूध, फल सब्जी, किराना, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, बर्तन दुकान, हार्डवेयर मटेरियल, मिठाई, नमकीन, सैलून, खुले रहेंगे. इसके अलावा बैंक और पोस्टऑफिस को भी छूट रहेगी. हालांकि, वाहनों पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा.

106 आरोपियों पर इनाम घोषित: 10 अप्रैल को राम नवमी के दिन हिंसा करने वाले 106 आरोपियों पर पुलिस ने दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. इन आरोपियों में एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले भी शामिल हैं. आईपीएस अंकित जायसवाल ने बताया की पुलिस ने 106 आरोपियों के नाम की सूची जारी की है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, शहर में मिले उपद्रव के फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी और दर्ज एफआईआर की विवेचना के बाद नामजद आरोपियों की लिस्ट जारी की है.

खरगोन हिंसा के 106 आरोपियों पर 10 10 हजार का इनाम घोषित

Khargone violence: कर्फ्यू में छह घंटे की ढील, बैंक-पोस्ट ऑफिस खोलने की अनुमति

एसपी चौधरी को गोली मारने वाले जल्द होंगे गिरफ्तार: जायसवाल ने बताया की शहर में अब तक उपद्रव के बाद 57 प्रकरणों में 159 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. फरार आरोपियों की तलाशी के लिये पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई है. एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले आरोपी वसीम और तलवार से हमला करने वाले इरफान के सम्बन्ध में पुलिस को जानकारी मिली है. जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी होगी. उन्होंने कहा 10 अप्रैल के बाद कोई भी बड़ी घटना शहर में नहीं हुई है.

यह है पूरा मामला: राम नवमी के अवसर पर चल समारोह में समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई. दोनों पक्षों का गुस्सा बढ़ा तो, विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने पेट्रोल बम भी फेंके थे. इस पूरे घटनाक्रम में आम जनता समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इस मामले में सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. पुलिस ने 159 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया है. वहीं सरकार के आदेश पर आरोपियों के मकानों को जमींदोज कर दिया गया.(Violence on Ram navami in khargone) (khargone violence update) (Relaxation in curfew for 4 hours) (Reward announced against 106 accused)