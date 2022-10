खंडवा। जिले में छह साल की मासूम के साथ मौलाना द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है. जकरिया मस्जिद में इमामूवल मदरसे के मौलाना के पास बालिका मजहबी तालिम लेने आती थी. आरोप है कि मौलाना बालिका के साथ गंदी हरकत करता था. यह आरोप बालिका के परिजनों ने लगाए हैं. इस मामले में मोघट पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है. (Maulana molested with minor in Khandwa) (Khandwa Crime News) ( Police Arrested Maulana In Khandwa)

मदरसा जाने से बच्ची ने किया मना: मामला खानशाहवली कॉलाेनी का है. यहां नागचून रोड पर जकरिया मस्जिद में इमामूवल मदरसे के मौलाना (आलिम) को मोघट पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दरअसल क्षेत्र में रहने वाली छह साल की बच्ची को जब परिवार ने दोपहर में मदरसे जाने के लिए कहा तो वह मना करने लगी. जब परिजनों ने उससे पूछा की वह क्यों नहीं जा रही तो उसने मदरसे के मौलाना की सारी गंदी हरकते उन्हें बता दी. इसके बाद मानो परिजनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई. बच्ची की आपबीती सुनकर वे सीधे जकरिया मस्जिद पहुंचे. यहां कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई. घटना की जानकारी मिलते ही मोघट थाने से टीआइ ईश्वर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे.

मदरसे में बच्ची के साथ मौलाना करता था गंदी हरकत

पुलिस ने मौलाना को किया गिरफ्तार: यहां मस्जिद से मौलाना को गिरफ्तार कर मोघट थाने लाया गया. कुछ ही देर में थाने के बाहर भीड़ लग गई. मौलाना की गंदी हरकत को लेकर आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर दिया. भीड़ बढ़ती देख पहले तो पुलिस ने लोगों को समझाकर वापस जाने के लिए कहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. भीड़ को खदेड़ने के बाद स्थिति नियंत्रण में आई. थाने के आसपास गली और मुख्य मार्ग पर खड़े युवकों को हटाने के लिए टीआई चौहान ने अनाउंस किया और थाने बाहर खड़े लाेगों को घर जाने के लिए कहा. इसके बाद नेहरू स्कूल चौराहा, ईदगाह मैदान और खानशाहवली में भी पहुंचे. बच्ची की मां की शिकायत पर मौलाना अब्दुल समद पुत्र मोहम्मद हनीफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपित मौलाना अब्दुल समद इमाममुवल मदरसे का आलिम है.