खंडवा। खंडवा जनपद के ग्राम रणगांव में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को शुक्रवार रात अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने से ग्रामीणों में आक्रोश है. इसकी कांग्रेस ने निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेसियों और ग्रामीणों ने जावर थाने पहुंच कर ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर आक्रोश जताया. पुलिस द्वारा अज्ञात बदमाश के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है.

कांग्रेस ने की चार दिन में गिरफ्तारी की मांगः खंडवा जनपद पंचायत की अध्यक्ष मीना रामपाल सिंह सोलंकी और कांग्रेस नेता रामपालसिह सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने ग्राम रणगांव पहुंच कर जायजा लिया. जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रामपालसिंह ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए पुलिस व प्रशासन से आग्रह किया है कि बापू की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. जावर पुलिस इस घटना के बाद सक्रिय हो गई है. कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय ने बताया कि यह प्रतिमा करीब 22 साल पुरानी है.अहिंसा के पूजारी व राष्ट्रपिता की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि रणगांव की घटना के विरोध में कांग्रेसजनों ने जावर थाने पर जा कर एफआइआर दर्ज करवाई है. चार दिन में दोषियों की गिरफ़्तारी नहीं होने पर कांग्रेस द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर नई मूर्ति लगवाने की मांग

राष्ट्रपिता की नई प्रतिमा लगाने की मांगः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नई प्रतिमा लगाने और रणगांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तोड़ने के विरोध में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा खंडवा में अपर कलेक्टर एसएल सिंघाडे को ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिला ग्रामीण अध्यक्ष राहुल कनाडे ने बताया ग्राम रनगांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी. जिससे खंडवा जिले में अनुसूचित जाति वर्ग एवं समस्त जाति वर्गों में आक्रोश व्याप्त है. दोषियों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. ज्ञापन में शहर अध्यक्ष राहुल वाघ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नई प्रतिमा शासन द्वारा उसी स्थान पर सम्मान सहित लगाने की मांग की है. जावर थाना प्रभारी शिवराम जाट ने बताया कि अज्ञात आरोपी के विरूद्ध लोकसंपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और धारा 427भादवि का केस पंचायत सचिव देवराज सिंह राजपूत की शिकायत पर दर्ज किया है.