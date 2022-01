जबलपुर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जबलपुर में दिग्गजों का जमघट लगने वाला है क्योंकि 12 जनवरी से 'सांसद खेल महोत्सव' (jabalpur sansad khel mahotsav) शुरू होने वाला है. मुख्यमंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों के इस कार्यक्रम में शामिल होना प्रस्तावित है. स्वामी विवेकानंद की जयंती (sansad khel mahotsav will start on birth anniversary of Swami Vivekananda) पर 12 जनवरी से 'सांसद खेल महोत्सव' का शुभारंभ वृहद 'सूर्य नमस्कार' के साथ किया जाएगा.

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 'सांसद खेल महोत्सव' का शुभारंभ

योग का महत्व पूरी दुनिया जान चुकी है. खासकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय 'योग' के 'योगदान' को विश्व में कोई नकार नहीं सकता. खेल महोत्सव में विभिन्न खेलों के साथ ही कई सामूहिक प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे और इसका समापन देश के क्रांतिवीर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को दौड़ (मैरथन) के साथ किया जाएगा. 12 दिवसीय इस खेल महोत्सव में चार तरह के आयोजन होंगे, जिसमें सामूहिक प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धात्मक खेल, प्रदर्शन खेल व पारम्परिक खेल शामिल हैं. खेल महोत्सव में सामूहिक प्रदर्शन होंगे.

नेताजी की जयंती पर खेल 'सांसद खेल महोत्सव' का होगा समापन

13 जनवरी को परम्परागत खेलों का शुभारंभ होगा, व्यापक जनभागीदारी के लिए 14 जनवरी को पतंगबाजी एवं 18 जनवरी को साइकिलिंग का भी आयोजन किया जाएगा. 23 जनवरी को नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती (birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose) के दिन समापन अवसर पर मैराथन का आयोजन किया जाएगा. प्रतियोगी खेलों में क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो और कुश्ती की स्पर्धायें आयोजित होंगी. प्रदर्शन खेलो में मलखंब, हॉकी, फुटबॉल, मुक्केबाजी आदि खेलों का आयोजन होगा.

'सांसद खेल महोत्सव' में दिखेगा बचपन वाला खेल

बचपन के वे पारम्परिक खेल, जिन्हें खेलकर (sansad khel mahotsav) हमारी कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं, वे अक्सर बहुत याद आते हैं. साथ ही बचपन का वो अल्हड़पन भी अक्सर याद आता है. पर आज की पीढ़ी को उसकी जानकारी नहीं है. उनमें पिट्टू, गिल्ली-डंडा, कंचा, चीटी धप्प, भौंरा, रस्सी कूद जैसे खेलों को भी इस महोत्सव में शामिल कर बच्चों और युवाओं को इसकी जानकारी दी जाएगी. जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी.

खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे ये दिग्गज

सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मप्र ओलंपिक संघ के अध्यक्ष विधायक रमेश मेंदोला, क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सैनी एवं क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय सह मंत्री प्रसन्न हरदास के साथ ही खेल जगत से देश का गौरव बॉक्सिंग चैम्पियन पद्मश्री एमसी मैरीकॉम, कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में गोल्ड पदक विजेता बबीता फोगाट, ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, मलखंब में द्रोणाचार्य अवार्डी योगेश मालवीय, बॉक्सिंग में ओलम्पिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन के भी शामिल होने की उम्मीद है.