जबलपुर। आयुध निर्माणी खमरिया फैक्ट्री में बड़ा हादसा होने से बच गया. हादसे में आयुध कर्मी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे आनन फानन में खमरिया अस्पताल के बाद निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां देर शाम उसके हाथ का ऑपरेशन कर अंगूठे का कुछ हिस्सा काटना पड़ा. फिलहाल कर्मचारी की हालत स्थिर बताई जा रही है.

प्रेस मशीन में फंसा कर्मचारी का अंगूठा: दरअसल गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे खमरिया फैक्ट्री के फिलिंग सेक्शन 8 के बिल्डिंग नंबर 107 में एक फिर बड़ा हादसा होते होते बच गया. जब आयुध कर्मचारी नरेन्द्र झारिया टर्निंग का कार्य कर रहा था. उसी दौरान उसका हाथ प्रेस मशीन की चपेट में आ गया. उस समय और भी कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन सभी दूर हो गए. हादसे के दौरान उसके बाएं हाथ का अंगूठा प्रेस मशीन के नीचे दबकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घायल कर्मचारी को पहले खमरिया अस्पताल ले जाया गया फिर हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां हालत नाजुक होने पर देर शाम डॉक्टरों ने उसके हाथ का ऑपरेशन कर क्षतिग्रस्त अंगूठे का ऊपरी हिस्सा काट कर अलग किया. जानकारों के अनुसार कर्मचारी की हालत स्थिर बताई जा रही है.

अस्पताल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी

पहले भी हो चुके हैं हादसे: गौरतलब है कि इससे पहले एफ 1 और एफ 6 में भी इस तरह के हादसे हुए हैं, जिनमें कई कर्मचारी घायल हो चुके हैं. वहीं बीते दिन हुए हादसे में एक कर्मचारी को इलाज के लिए एअर लिफ्ट किया गया था, जहां आग से झुलसे कर्मचारी इलाज के दौरान मौत हो गई थी.