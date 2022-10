जबलपुर। पांच वर्षीय मासूम बालिका घर के बाहर सहेलियों के साथ खेल रही थी. तभी वहां गांव का 30 वर्षीय बाराती कोल पहुंचा. उसने बालिका को पटाखा दिलाने का झांसा दिया और अपने साथ नदी की तरफ ले गया. जहां आरोपी ने बालिका से दुष्कृत्य किया और उसे वहीं छोड़कर भाग निकला. मासूम बालिका घर पहुंची. खून से लथपथ मां ने जब बालिका से पूछा तो बालिका ने पूरी घटना मां को बताई. उसकी मां बालिका को लेकर बाराती के घर पहुंची, लेकिन वह घर पर नहीं मिला.

आरोपी को गांव में तलाशा : घटना की जानकारी लगते ही बालिका के सभी परिजन वहां पहुंच गए. ग्रामीणों के साथ मिलकर बाराती की तलाश शुरू की गई. कुछ ही देर में बाराती गांव में मिल गया. जिसके बाद ग्रामीणों ने बाराती को पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी. उसे अर्द्धनग्न किया और एक पोल से बांधा दिया. इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की और जूते की माला भी पहनाई.

Rape And Murder Gwalior : ग्वालियर में 9 साल की बच्ची का शव मिला, रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या करने की आशंका

पिटाई के बाद पुलिस से शिकायत : इसके बाद मासूम बालिका को लेकर उसकी मां मझगवां थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. जैसे ही पुलिस को पता चला कि ग्रामीणों ने आरोपी बाराती को बांधकर रखा है तो वह मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ प्रलोभन देकर अपहरण, दुराचार और पाक्सों एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. (Accused of rape innocent) (Accused of rape beaten) (Villagers tying pillars) (Garland of shoes)