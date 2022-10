इंदौर। खरगोन में हुए भीषण हादसे में घायल हुए ग्रामीणों को इलाज के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में रेफर किया गया. जैसे ही मामले की जानकारी इंदौर आईजी और संभागायुक्त को मिली तो वह खुद इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल पहुंचे. जहां उन्होंने घायलों को बेहतर ट्रीटमेंट मिले, इसको लेकर एमवाय हॉस्पिटल के डॉक्टरों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए. वहीं इंदौर आईजी का कहना है कि घटना में किसी की भी लापरवाही हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. (mp tanker blast) (diesel filled tanker overturned in khargone) (injured referred to my hospital in Indore)

घायलों को दिया जाएगा बेस्ट ट्रीटमेंट: खरगोन जिले में हुए घटनाक्रम की जानकारी के बाद घायलों को जब इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल लाया गया तो इंदौर रेंज के आईजी राकेश गुप्ता एवं संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा भी वहां पहुंचे और घायलों को बेस्ट ट्रीटमेंट देने का आश्वासन दिया. वहीं घटना को लेकर इंदौर आईजी राकेश गुप्ता का कहना है कि किन कारणों के चलते यह घटनाक्रम हुआ, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है. वहीं आईजी ने कहा कि खरगोन क्षेत्र के अंजन गांव के पास एक टर्न आता है. टर्न पर पुलिया है और उसी कारण यह पूरा घटनाक्रम हुआ है. पुलिया पर टर्न लेते समय टैंकर पलटा. उन्होंने बताया कि टेंकर में 8000 लीटर पेट्रोल और डीजल भरा हुआ था. जब टेंकर पलटा तो वहां मौजूद ग्रामीण पेट्रोल और डीजल निकालने टेंकर के पास पहुंचे और उसी दौरान ब्लास्ट हो गया.

एमवाय अस्पताल पहुंचे आईजी और संभागायुक्त

MP Tanker Blast: खरगोन में डीजल टैंकर में भीषण ब्लास्ट, घटना देखने आए लोग आग की चपेट में आए, जलकर कई लोगों की मौत

टैंकर पलटने के बाद पेट्रोल-डीजल लेने पहुंचे लोग: इस घटना में 21 लोग घायल हुए हैं. जबकि एक 18 साल की लड़की की मौत हो गई. तो वहीं 16 घायलों का इलाज इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में चल रहा है और चार का इलाज खरगोन में ही किया जा रहा है. आईजी ने कहा कि इस घटना को लेकर हम पूरी तरह गम्भीर है. हादसा कैसे हुआ, क्या कारण करें, वाहन की फिटनेस जैसे तमाम मुद्दों पर जांच की जा रही है. वहीं संभागायुक्त डॉ पवन शर्मा का कहना है कि जब टैंकर पलटा तो कुछ लोग वहां पहुंचकर डीजल और पेट्रोल निकालने लगे तब इसी दौरान ब्लास्ट होने से हादसा हो गया. सभी घायलों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. कुछ लोग 99% जल हैं तो कुछ 60% भी जल चुके हैं. उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और वह जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे.