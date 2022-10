इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर के मामले में स्वच्छता में छक्का लगाने पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों की बधाई दी. वहीं शहर के सेवन स्टार रैंकिंग हासिल करने का श्रेय अधिकारियों को दिए जाने पर राष्ट्रीय महासचिव खासे खफा नजर आए. इंदौर में स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा यदि कोई मुझसे पूछे कि इंदौर शहर की सफाई के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदार कौन है तो मैं कहूंगा इस शहर को सफाई कर्मियों ने नंबर वन बनाया है दूसरे नंबर पर इंदौर शहर की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है. kailash vijayvargiya congratulate cleaning workers, vijayvargiya furious at officials in indore

अधिकारियों की मालिश करना बंद करो: कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर की जनता संस्कारित है, यहां के संस्कार ऐसे हैं इसलिए अधिकारियों को इसका श्रेय मत दीजिए. विजयवर्गीय ने कहा कि यहां के अधिकारियों ने इस शहर को नंबर वन नहीं बनाया है. इसलिए अधिकारियों की मालिश करना बंद कीजिए. उन्होंने कहा कि यह बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मेरे अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं जो यह बोल दे. इतना ही नहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा अगर अधिकारी इतने योग्य होते तो इंदौर के नगर निगम कमिश्नर उज्जैन कलेक्टर बनकर पहुंचे क्या वे उज्जैन को नंबर वन बना पाए. उन्होंने कहा उज्जैन के कलेक्टर आज इंदौर में हैं, इससे पहले वे उज्जैन में थे क्या वे उस शहर को स्वच्छ बना पाए.

अधिकारियों का दिया जा रहा श्रेय: गौरतलब है हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण के पुरस्कार वितरण के बाद अधिकारियों का इंदौर में स्वागत हुआ था. इसके पूर्व भी दिल्ली पुरस्कार लेने के लिए इंदौर नगर निगम के तमाम अधिकारी पहुंचे थे. वहीं शहर को नंबर वन बनाने में अधिकारी ही पूरा श्रेय लेने पर जुटे हैं, जिसे देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने ताल ठोकते हुए अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है.