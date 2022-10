इंदौर। पिछले दिनों इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर मांग की थी कि, इंदौर से टेक ऑफ होने वाली और इंदौर में लैंड करने वाली फ्लाइट्स में इंदौर के स्वच्छता संबंधी घोषणा होनी चाहिए. सांसद लालवानी की इस पहल को विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा कि, यह पूरे इंदौर के लिए सम्मान की बात है.) (mp Shankar lalwani) (cleanest city will now be announced in flights)

इंदौर फ्लाइट में होगा सबसे स्वच्छ शहर का ऐलान

सांसद ने की थी मांग: केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सांसद को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी और कहा है कि, यह उद्घोषणा कई एयरलाइंस ने करना शुरू कर दी है. इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है. सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि, उन्होंने कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर इंदौर में लैंड करते समय फ्लाइट्स में भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का जिक्र होना चाहिए.

स्वच्छ शहर का होगा जिक्र: गौरतलब है कि, हर फ्लाइट में टेक ऑफ और लैंड होने के दौरान केबिन क्रू द्वारा बताया जाता है कि, आप संबंधित शहर से उड़ने वाले हैं. लिहाजा इंदौर लैंड होने वाली या टेक ऑफ होने वाली फ्लााइट के दौरान केबिन क्रू द्वारा अब बताया जाएगा कि, आप देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मे पहुंच रहे हैं या टेक ऑफ हो रहे हैं.